半導體驗證分析大廠宜特因股價波動劇烈，今（17）日公告3月自結財務數據，單月歸屬母公司業主純益1.96億元，年增214.43%，單月每股稅後純益（EPS）高達2.27元，年增170%。

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值得留意的是，宜特3月單月成績，已經超過去年第三季獲利0.96億元和第四季整季獲利0.55億元的總和，即單月獲利就賺贏了去年下半年的成績。

宜特說明，獲利成長主因為已順利完成財務體質優化，以及營運效能提升。

面對近期的股價波動，宜特也向投資人信心喊話，強調目前公司整體營運一切正常，且訂單能見度維持穩定。預期自今年第2季起，毛利率將展現出顯著的成長動能。
面對生成式AI算力需求呈現噴發式成長，半導體的驗證與分析已正式邁入複雜的新紀元。為此，宜特正持續深耕矽光子與共封裝光學等前瞻技術領域。目前相關專案的進案量，已展現出穩健增長的態勢。

宜特本月以來股價大漲40%，17日股價小跌1.1%，收在180元，成交量2803張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...