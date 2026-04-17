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半導體驗證分析大廠宜特因股價波動劇烈，今（17）日公告3月自結財務數據，單月歸屬母公司業主純益1.96億元，年增214.43%，單月每股稅後純益（EPS）高達2.27元，年增170%。值得留意的是，宜特3月單月成績，已經超過去年第三季獲利0.96億元和第四季整季獲利0.55億元的總和，即單月獲利就賺贏了去年下半年的成績。宜特說明，獲利成長主因為已順利完成財務體質優化，以及營運效能提升。面對近期的股價波動，宜特也向投資人信心喊話，強調目前公司整體營運一切正常，且訂單能見度維持穩定。預期自今年第2季起，毛利率將展現出顯著的成長動能。面對生成式AI算力需求呈現噴發式成長，半導體的驗證與分析已正式邁入複雜的新紀元。為此，宜特正持續深耕矽光子與共封裝光學等前瞻技術領域。目前相關專案的進案量，已展現出穩健增長的態勢。宜特本月以來股價大漲40%，17日股價小跌1.1%，收在180元，成交量2803張。