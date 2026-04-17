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台中市立文華高中上週辦理教甄初試，報考體育科的32名考生歷經跑步、游泳、筆試3關考驗，3天後竟收到甄試暫停通知，考生和家長為此炸鍋！市議員張芬郁要求教育局調查真相公開說明，同時質疑教甄獨招易有黑箱作業。校方透露收到匿名投訴，抽卷清查後確有部分試題答對率「異常高」，因此暫停體育科甄選作業；教育局認同校方緊急處置方式，但仍會發函糾正行政疏失。全台各級學校正舉辦教師甄試，市議員張芬郁今（17）日質詢時指出，目前國中小教師甄試採全國聯招方式，高中職則是獨招、聯招並行。文華高中10日辦理數學、物理、化學、生物、體育科等5科教甄獨招初試，其中體育科缺額1名有36人報考，白天考跑步、游泳，晚上考筆試，13日考生卻接到校方公告，指「考量本次體育科甄選初試筆試公平性疑慮，暫停體育科甄選作業，所有體育科報考人員初試報名費全數退費」。張芬郁說，考生和家長看到公告都炸鍋了！校方並未說明所謂「筆試公平性疑慮」是什麼，也沒宣布筆試重考等補救措施，一個重大考試突然不算數了，網友大酸，這種事只有台中市會發生。她認為學校勇於承認錯誤或許值得嘉許，但真相不該放水流，要求教育局一個月內提出調查說明。文華高中指出，體育科採聘3名委員各自命題，另一名教師組成試題，校方12日收到匿名郵件，投訴恐有成績異常、考試不公等疑慮，學校查出確有部分試題答對率異常高，基於維護考生權利及考試公平性，教師甄選委員會13日緊急開會，全員通過暫停體育科甄選作業。該科有36人報名、32人到考，經逐一電話連繫，已有31人完成退費；針對答題異常情況，後續會進行調查。教育局表示，已收到學校通報教甄異常，局內法務審議認同校方為了考試公平做出的緊急處置方式，但仍會發函糾正學校的行政疏失。張芬郁認為，該事件突顯教甄獨招容易流於黑箱作業，今年全市只有3個學校獨招，且科目並無獨特性，她要求教育局督促公立高中職全面加入聯招，同時研擬讓教學成效良好的代理老師，有原校轉正的機制。