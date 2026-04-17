台南爆出駭人聽聞的虐嬰致死棄屍案！一名不到5個月大的男嬰，竟遭親生父母與姑姑長期聯手凌虐，最終不堪重擊傷重死亡，甚至還被裝袋棄屍水溝，整起案件手段殘忍、冷血至極。檢方偵結後，依多項重罪將3人起訴，並向法院具體求處重刑，全案將由國民法官庭審理。
根據起訴內容，方姓男子與林姓妻子為男嬰親生父母，另名凌姓女子則為方男妹妹，3人自2025年10月搬入台南市永康區同住，對該名男嬰負有扶養與保護義務。然而，男嬰自同年7月出生後，卻未獲妥善照顧，反而長期遭受暴力對待。

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檢方查出，方男多次徒手毆打男嬰頭部，凌女以拳頭重擊腹部，林女則以手拍打、拖拉，甚至使用物品敲打，導致男嬰全身多處嚴重傷勢，包括右鎖骨遠端骨折、肋骨骨折及顱骨損傷等。檢方認定，3人明知男嬰未滿7歲、毫無抵抗能力，卻仍持續施暴，屬於「持續性、累積性」凌虐。

直到2025年11月間某次施暴過程中，3人再度重擊男嬰頭部與身體，造成致命傷勢，最終導致死亡。然而更令人髮指的是，3人在發現男嬰死亡後，不但未送醫或報警，反而基於湮滅證據的犯意，共同決議棄屍。

檢警指出，3人先以藍色垃圾袋包裹男嬰遺體，再套入黑色塑膠袋內，由方男騎乘電動自行車載著林女外出，沿途丟棄相關物品，最終將遺體棄置於台南市安南區四草大橋下的排水溝內，企圖掩蓋犯行。

本案之所以曝光，源於社會局通報。由於男嬰出生後未依規定施打疫苗，且父母居無定所、行蹤不明，相關單位多次查訪未果後報警協尋。警方透過車牌辨識系統追查，於2025年12月18日在永康區找到男嬰父母，但男嬰已不知去向，經進一步偵辦，才揭露其早已死亡，並於四草大橋下水溝尋獲遺體。

檢方認定，3名被告分工明確、具共同犯意，長期對幼童施以暴力，已涉犯《刑法》凌虐幼童致死罪、傷害致死罪，另棄屍行為亦涉及遺棄及侵害遺體等罪嫌，犯罪情節重大，對社會造成嚴重衝擊，依法提起公訴並請求從重量刑。目前方男與凌女已遭羈押，全案移審台南地院，將由國民法官庭進行審理。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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林梵墨編輯記者

畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...