台南爆出駭人聽聞的虐嬰致死棄屍案！一名不到5個月大的男嬰，竟遭親生父母與姑姑長期聯手凌虐，最終不堪重擊傷重死亡，甚至還被裝袋棄屍水溝，整起案件手段殘忍、冷血至極。檢方偵結後，依多項重罪將3人起訴，並向法院具體求處重刑，全案將由國民法官庭審理。