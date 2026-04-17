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直到2025年11月間某次施暴過程中，3人再度重擊男嬰頭部與身體，造成致命傷勢，最終導致死亡。然而更令人髮指的是，3人在發現男嬰死亡後，不但未送醫或報警，反而基於湮滅證據的犯意，共同決議棄屍。
檢警指出，3人先以藍色垃圾袋包裹男嬰遺體，再套入黑色塑膠袋內，由方男騎乘電動自行車載著林女外出，沿途丟棄相關物品，最終將遺體棄置於台南市安南區四草大橋下的排水溝內，企圖掩蓋犯行。
本案之所以曝光，源於社會局通報。由於男嬰出生後未依規定施打疫苗，且父母居無定所、行蹤不明，相關單位多次查訪未果後報警協尋。警方透過車牌辨識系統追查，於2025年12月18日在永康區找到男嬰父母，但男嬰已不知去向，經進一步偵辦，才揭露其早已死亡，並於四草大橋下水溝尋獲遺體。
檢方認定，3名被告分工明確、具共同犯意，長期對幼童施以暴力，已涉犯《刑法》凌虐幼童致死罪、傷害致死罪，另棄屍行為亦涉及遺棄及侵害遺體等罪嫌，犯罪情節重大，對社會造成嚴重衝擊，依法提起公訴並請求從重量刑。目前方男與凌女已遭羈押，全案移審台南地院，將由國民法官庭進行審理。
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