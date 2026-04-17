我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹物流官網今（17）早無預警關閉，顯示「系統緊急修復中」，客戶措手不及、工作業務全亂。（圖／新竹物流提供）

電商崩潰出不了貨！急轉單大榮、黑貓救火

司機PDA「滅團」變盲機！配送恐大塞車

官方表示：客戶端的預計下午陸續恢復上線

▲新竹物流官網故障超過半天，物流員PDA連帶故障。（圖／讀者提供）

新竹物流官網今（17）日突傳異常，官方緊急公告因網路系統發生問題，導致部分服務功能暫時無法正常使用。官網當機已經超過半天，客服全部滿線打不通。有從事電商的賣家一早就在網路上哀號，表示新竹貨運「印不了單，出不了貨」、「等了一個早上，到現在還是不能印單」、「完全沒辦法出貨，只好一個一個通知客人」。面對突如其來的當機災情，讓賣家只能緊急啟動備案，紛紛尋求其他物流業者來救火，直呼：「把貨載去大榮、黑貓寄」或改用宅配通、順豐及郵政等替代方案。除了客戶端受到嚴重影響，負責送貨的物流員也成為重災區，據了解，物流員用來收送件掃描、電子簽收的PDA都出現紅字錯誤訊息，導致物流員陷入「盲機」窘境，無法回傳簽收紀錄、不能查貨到付款金額，甚至可能收不到最新派件任務，恐導致當日配送流程嚴重塞車。有內部員工私下透露，目前司機只能暫時改用「拍照方式」送貨，甚至估計明（18）日系統才會恢復正常。新竹物流回應《ETtoday新聞雲》，因公司對外通訊和網路異常，目前正在搶修中，並強調目前已經啟動緊急應變處理機制，客戶端的部分服務預計下午將會陸續恢復上線，稍晚也將對外說明整體的復原進度。但截至今下午4點，新竹物流官網依舊顯示「服務暫停」系統緊急修復中，如果今天有要寄貨的民眾，建議先改其他流物公司會比較安全。