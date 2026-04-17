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▲女BJ公開被金政勳跟共犯威脅的對話，若不想辦法收拾，後果不堪設想。（圖／翻攝韓國日報）

Jisoo的哥哥金政勳再捲爭議 上銬畫面曝光

金政勳再被爆犯案 帶女BJ回家想硬上

BLACKPINK成員，今（17）日再被點名捲入性暴力案件，不僅被指控強行帶SOOP（前Afreeca TV）女BJ直播主回家、觸碰身體甚至打算性侵，甚至牽扯出疑似散布私密照與恐嚇，警方已向法院申請拘留令，金政勳被上銬移送的畫面也曝光。被害人更公開當時的求救訊息，「他不讓我出去」、「感覺他會殺我，救我」等細節，但金政勳的經紀公司「BLISSOO」目前未對此事作出回應。根據韓媒報導，一名30多歲金姓男子因帶女直播主回家，強碰對方身體甚至想硬上，達不到目的就威脅要散布對方裸照，整起案件還有一名共犯A某，首爾江南警察已依涉嫌違反性暴力處罰法，向法院聲請拘留令。報導也提到，該金姓男子是「知名女偶像的哥哥」，曾捲入偷拍案件，所以外界都認為這起案件就是在說Jisoo的哥哥金政勳。金政勳去年5月曾捲入爭議，有人在上班族匿名社群「Blind」發文爆料稱「被某藝人哥哥偷拍」，表示：「某天，在他（Jisoo哥哥）家發生了性行為，後來才發現他用偷拍鏡頭錄下了過程。」性行為畫面還被傳到網路，金政勳還握有與其他女性的非法影片，但該貼文在數小時內即被刪除。而金政勳擔任代表的經紀公司「BLISSOO」當時回應：「目前正在釐清相關事實。」金政勳被上銬逮捕的事件起於本月12日，受害女透過SOOP平台舉辦抽獎活動，以每張約1萬韓元的價格販售抽獎機會，獎品包含餐敘約會券與自拍照，金政勳一次購買500張抽獎券並抽中頭獎，隨後透過Kakao Talk收到相關照片及餐敘邀約。14日，雙方於首爾江南區某餐廳共進晚餐，金政勳以「住得很近，走5分鐘就到，不如回家再喝一杯」為由邀約返家，並在B女多次拒絕身體接觸的情況下承諾「絕對不會碰妳」，但據調查顯示，金政勳返家後態度180度大轉變，強行接觸身體。金政勳在被捕時承認了有身體接觸，但否認硬上。被害者B女指出，17日凌晨1點42分至上午9點30分期間，收到來自不明的香港Kakao Talk帳號傳送的訊息，內容附有她的照片與「Hi」的表情符號，對方隨後更表示「照片很快就會公開」、「在全部流傳到網路上之前趕快應對吧」，甚至傳出「妳爸媽應該會很難過吧」等威脅語句。由於當時金政勳已被關押在看守所，無法使用手機，B女懷疑該帳號為其熟人A某操作，並質疑雙方事前串通，由外部人士代為發送威脅訊息。警方掌握資料顯示，案發當時B女曾向經紀人緊急求救，訊息中寫下「他不讓我出去」、「感覺他會殺我，救我」，並利用進入浴室開水龍頭製造聲音掩護的方式對外聯繫。據了解，她因事件與後續威脅承受極大精神壓力，已前往急診接受治療。