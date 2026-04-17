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▲「再生時代」新革命，能幫助喚醒肌膚內在秩序的「4D童妍針」登場 。（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲4D童妍針（ 衛部醫器輸字第021227號）（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲4D童妍針就像是把土地先翻土、施肥，優化整個微環境後再種樹，比直接種來得好。（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲諮詢醫師群（圖／Dr.BEAUTY提供）

現代人對美的追求不斷進化，過去那種「一眼看出」的填充塑膠臉已經退流行！近期台灣醫美界掀起一股「再生時代」新革命，主打喚醒肌膚內在秩序的「4D童妍針」受到矚目 。這款被形容為「肌膚再生啟動劑」的新技術，有別於傳統只靠外來物填補的限制 。消息一出，在各大醫美論壇與社群平台引發討論，網友紛紛表示對素顏狀態更具信心。隨著審美觀的進化，現代求美者更傾向在不被察覺的情況下「悄悄變美」。皮膚科李至偉醫師：「審美觀會進步，目的會從『量』變成『質』。從前的填充型醫美大多以量呈現，而現在的再生型醫美講究的是質感。」據了解，4D童妍針與傳統填充物的差異，在於其不含傳統意義上的填充劑，大幅降低過度堆疊所導致的臉部浮腫感（俗稱饅化）。相關臨床資料指出，4D童妍針幫助刺激膠原蛋白增生，並協助啟動肌膚自我修復機制，從源頭重整肌底結構。在醫學數據客觀表現下，4D童妍針的表現獲得不少專業人士肯定。皮膚科林政賢醫師：「4D童妍針幫助啟動我們的再生修復機制，在醫美領域建立全新的思維。」根據研究數據顯示，施打後有助於顯著促進膠原蛋白生成，使肌膚的支撐力、彈性與視覺豐盈度同步獲得改善。皮膚科黃勇學醫師：「4D童妍針的效果可以維持約兩年，產生的膠原蛋白數量或是持久度，都是目前市面上表現優異的選項之一。」如同「複利」般的持續轉變，讓年輕感不再是瞬間煙火，而是能穩定維持的肌膚常態。針對臉部的多層次需求，醫界進一步分享了「4D肌膚再生之鑰」療程內容。王興良醫師解釋：「此療程依循醫學邏輯，從膚質、體積到輪廓線條輔助進行多面向調整，其中「活膚療程」透過淺層施打幫助優化微血管循環，陳佩軍醫師形容，這幫助肌膚呈現透亮好狀態；鄭黃中宇醫師也說明：「醫美的終點是素顏，透過良好的基底打底，膚質會明顯改善！」除了膚質，針對深層結構的「豐盈療程」則透過自身生成的膠原蛋白填補凹陷，效果較為柔和。而「拉提療程」，黃政傑醫師說明，此療程透過精準點位施打能幫助臉部緊緻效果，使輪廓向上收束，視覺上更顯小巧俐落。此外，此材質在合併療程中的表現也備受討論。李杰年醫師比喻：「就像是把土地先翻土、施肥，優化整個微環境後再種樹，比直接種來得好。」張引碩醫師則引用相關臨床文獻指出，此材質若搭配音波療程，可進一步輔助額外提升約 20% 的膠原蛋白生成。林亮辰醫師：「若是覺得音波效果不彰，那是因為缺乏了像4D童妍針這樣的再生種子。」當肌膚具備主動修復與生成的能力，療程之間便能從單一疊加轉為彼此放大的協同效應。*本產品為衛福部核准之聚左旋乳酸植入物，中文品名：「舒顏萃植入器」（ 衛部醫器輸字第021227號）。*「4D童妍針」、「4D肌膚再生之鑰」為市場俗稱，實際產品名稱、適應症與禁忌症請詳閱原廠仿單。*任何醫療處置均有其潛在風險，實際療效與副作用因個人體質而異，施打前請務必與專業醫師進行面對面諮詢。