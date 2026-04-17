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賴政府拋出8年1.25兆元國防特別預算條例，至今仍未獲立法院通過，總統賴清德今（17）日表示，國防預算是支持國軍的實質投資，政府堅定推動國防特別預算及各項國防建設，堅持不打折扣、堅持應該盡速通過；他強調，唯有持續準備，才能嚇阻威脅，透過備戰來避戰、能戰來止戰，從而達到真正的和平。賴清德今先後前往高雄視導「飛訓部國軍空勤人員求生訓練中心」及「陸軍步兵訓練指揮部」。他首先抵達「飛訓部國軍空勤人員求生訓練中心」，聽取任務簡報，並至訓練棚場視導傘拖、傘罩、直升機吊掛演練及水下棄艙逃生訓練，隨後，賴於「陸軍步兵訓練指揮部」視導狙擊手專用輔助裝備、T-112步槍裝備及駕駛模擬器等各項裝備，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。賴清德表示，身為三軍統帥，他深知國軍除了第一線的國防任務，更需要重視背後的長期訓練，然而，光是只有鬥志是不夠的，必須給予國軍弟兄姊妹最強而有力的支持，這就是為什麼，政府必須堅定推動國防特別預算、各項國防建設，「我們堅持不打折扣、堅持應該盡速通過」。賴清德指出，這筆預算經過專業的研究、討論，在台灣經濟逐年成長之下，是絕對值得、也絕對可負擔的經費；這筆預算更是守護民主自由、打造「台灣之盾」、支持國軍官士兵同仁的實質投資。賴清德提到，面對持續複雜的區域情勢，政府要透過特別預算，加速籌編高機動性、高精準度的武器，對於步兵部隊而言，這些裝備可以讓各位更能有效因應現代化戰場的挑戰。「各位弟兄姊妹，我們都希望和平，而我們也都知道，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平！」賴清德提到，政府推動國防特別預算，進行各項國防建設，也是向國際社會傳遞一個明確的訊號，台灣有決心、有能力、有意願保衛自己、守護和平、捍衛主權，「唯有我們持續準備，才能嚇阻威脅，透過備戰來避戰、能戰來止戰，從而達到真正的和平」。賴清德表示，請大家繼續秉持步校精神，精進戰技、與時俱進，持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，讓全體國人安心、放心，因為只要有國軍在，台灣的安全就在，「讓我們繼續一起努力，捍衛國家安全、守護民主自由，保護全體人民的生命財產安全」。