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由橘子關懷基金會主辦的「2026橘子岸到頂超級馬拉松」今（17）日盛大開跑。今年賽事星光熠熠，除了澳洲衛冕軍外，同時迎來日本國家級實力派組合田中秀和與兼松藍子。這兩位同為46歲、多次代表日本出征國際賽的頂尖好手，將在24小時內挑戰海拔落差6047公尺的「台灣朝聖之路」。賽前兩人接受《NOWnews》專訪時談起能夠親身登上台灣的期待，更透露了日本選手間特有的戰友羈絆。曾奪下東吳24小時超馬組冠軍的資深名將兼松藍子，這已是她第10次來到台灣參賽。不過她坦言，過去8次都是在北部比賽，這次是她首度踏上台南的土地：「雖然對高低差極大的賽道感到緊張與不安，但我將這視為挑戰新自我的機會。」日前剛在社群平台說期待登上阿里山的兼松藍子，過去來台參賽時其實一直嚮往當地的美景，但從未成行。「這次終於有機會去，而且不是坐車去，是『用雙腳跑去』，這讓我感到非常開心。」兼松藍子笑說，相較於坐車旅遊，她更期待用雙腳抵達神木群。除了壯麗風景，她最期待的是與台灣選手的交流，「在超馬圈有很多台灣老朋友，我們可以在賽道上互相加油、加深交流，這是我這次參賽最期待的部分。」現年46歲、早前專攻100公里速耐力的田中秀和，今年將重心轉向24小時賽，被視為能與澳洲名將Phil Gore爭奪男子組第一的跑者。田中透露，決定參賽的最大動力就是「友誼」。「我跟兼松、曽宮道是同齡的超馬跑者，也是日本代表隊中互相切磋、非常重要的夥伴。」田中秀和直言，三名好友能在國際賽事中同時受邀參賽是難得的緣分，「這可能是我人生中唯一一次跟他們一起在這種大賽出賽，所以我決定一定要來。」為了迎戰台灣最難超馬，日本團隊早有準備。兼松藍子透露，3名參賽的日本選手在3週前才共同參加一場24小時賽作為「暖身」。田中秀和分享，他從今年1月到3月已經完成了5場馬拉松賽與12小時賽，兼松藍子則在3週前剛完成日本國內的24小時賽。兩人在日本備賽期間就不斷聯繫、共同研擬針對台灣多變地形與溫差的準備策略。面對24小時內要完成177公里、總升降達6047公尺的挑戰，兩人的首要目標皆設定在「限時內完賽」。田中秀和表示，這是他人生首場「爬坡型」的賽事，「如果能在這場超硬、超負荷的賽事中成功完賽，未來回到日本參加任何比賽，我都會更有信心。」