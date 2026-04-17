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新北市淡水區水源街2段177巷即淡江大學附近的「巧克力社區（巧克力花園）」，今（17日）13時52分發生一起墜樓案，一名年約30歲女子疑似自建築物高處墜落。警消獲報到場後，發現女子已無生命跡象，另員警立即架設帷幕覆蓋大體並於周邊封鎖管制。轄區淡水分局於第一時間封鎖現場，通知鑑識人員到場完成採證，並調閱周邊監錄系統影像，以釐清墜樓經過，同時聯繫家屬到場處置，全案將報請士林地檢署刑事相驗。據了解，巧克力社區過去曾發生多起火災、墜樓等不幸事件，是當地著名的猛鬼社區，甚至有「淡水第一凶」稱號。不過，由於租金較低且靠近淡江大學的緣故，不少就讀學生仍選擇承租。