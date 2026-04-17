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▲國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。（圖／記者王郁勳）

淡江大學戰略所副教授黃介正。（圖／記者王郁勳攝）

為探討台灣當前在國防安全、能源政策與經濟發展之間所面臨的多重挑戰，《NOWNEWS今日新聞》於今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇。前藍委許毓仁強調，台灣不能被美國認為是不可信賴的夥伴；他與國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲都強調，台灣朝野政黨惡鬥是國安破口。論壇上半場聚焦台灣國防戰略、軍購政策及台海局勢發展。前國民黨立委、美國哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，華府看軍購並非只是看花了多少錢，而是看台灣自我防衛的決心，當台灣無法肩負起第一島鏈盟友的責任時，台灣就會變成美國的一個「問題」。許毓仁直言，台灣內部「對外說一套、對中國說一套、對黨內又說一套」，這種不一致會讓華府認為台灣是不可信賴的夥伴，面對川普這種「交易型」政治人物，台灣必須降低內部紛擾這個最大變因，因為川普看重的是價格與履行合約的能力。在即將到來的「川習會」中，如果台灣本身充滿不確定性，就會成為習近平與川普交易桌上的「菜單中的選項」，而非平等的夥伴。許毓仁警告，立法院若因兩黨惡鬥而全面杯葛國防預算，會造成防衛削弱，讓第一線國軍缺乏裝備，更給了中國施壓的破口。全球烽火連天，防衛資源極度緊繃。如果台灣現在不爭取，未來連「排隊掛號」買武器的機會都沒有。對於目前台灣朝野紛爭，許毓仁引用羅斯福總統名言「手持大棒，輕聲說話」。他認為國民黨主張對話、民進黨主張實力，兩者並不衝突。但「沒有實力的對話」只是投降。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣絕非軍事上的「搭便車者」，必須透過提高國防預算（達GDP 3%以上）來改善基礎建設與後備戰力，這不僅是生存需求，更是對國際盟友釋放政治決心的訊號。蘇紫雲也痛批國內政黨競爭導致國防議題被短視的政治利益影響，導致防衛政策不一致，削弱了面對中國威脅時的社會韌性, 台灣內部的政黨惡鬥正成為國家安全最大的破口，尤其國防預算卡關會讓美國盟友失去信心。他引用1996年台海危機與歷史教訓，強調「安全始於家門口」，國家的意志決定了衝突發生時能支撐多久。呼籲台灣必須從「被保護者」轉向「區域安全貢獻者」，守護民主自由的生活方式。淡江大學戰略所副教授黃介正則聚焦在台灣國防困境，當前美中對抗與政治氣氛轉變，是台灣取得過去長期被美方拒售、具關鍵技術武器的「黃金時期」，應把握機會強化自主防禦實力。但黃介正也直指，國防預算不應該只關注硬體採購，過去三年國軍面臨嚴重的官兵流失與招募不足，若空有先進武器卻無人操作維修，無法轉化為實質「戰鬥力」，應將資源優先投入於留才與改善官兵待遇。至於台灣政治現況，黃介正說，國內政治陷入「不服從即不愛台」的二分法，強調「分裂的台灣無法贏得美方信任」。政府應強化專業透明的對話，而非情緒勒索，並向美方務實說明台灣的人力瓶頸。國防應回歸專業與靈活性，「人」才是防衛台灣真正的核心基礎。