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味全龍今（17）日在主場天母棒球場迎戰中信兄弟，總教練葉君璋賽前被問到如何看待中信兄弟開季低潮，他認為職業球隊遇到低潮其實不意外、也是正常現象，並以自身球隊為例，表達不可能每年都順風順水，「像我們拿到總冠軍之後，其實也是有一陣子、有一兩年就會覺得，好像力不從心，大家都想要努力，但可能就是會差那麼一點。」中信兄弟過去2年都拿到全年度第一，今年開季卻走得顛簸，前12場苦吞10敗，今晚再輸味全龍，就將以13場寫下隊史最快11敗紀錄，「其實有時候球隊就是這樣」葉君璋坦言不知道兄弟內部狀況，但味全龍也遇過這樣的狀況。「像我們拿到總冠軍之後，其實也是有一陣子、有一兩年就會覺得，好像力不從心，大家都想要努力，但可能就是會差那麼一點。」「所以大家會說怎麼去年打很好，今年變這樣，其實這一點都不意外，也很正常，就只是開季的狀況而已。」葉君璋強調，球隊一整年不可能都很順，也不會都會不順，每季的狀況也都不一樣，很難維持在最高檔。「只是說看大家怎麼調整，畢竟有些人球季一開始很好，球季中可能又掉下去，不可能說可以維持的很高檔，所以應該也沒有什麼不正常，或許過陣子就換他們調整好了。」中信兄弟開季至今傷兵較多，但葉君璋認為與傷兵太多倒沒有太多關係，「有時候球隊有幾個傷兵，好像也沒什麼差別，球隊又不是只有一兩個人在打，所以只是整體調整上，比如春訓的調整之類，我覺得多少都會影響到，不管是心理還是身體、技術上，我覺得都有差。」