不少外國旅客來台灣喜歡買鳳梨酥、茶葉當伴手禮，不過近期有網友發文表示，竟有外國人來台灣專程掃貨牙線，是來台必買商品，引發網路熱議。不少人證實，許多加拿大、新加坡、韓國等地區的親友、遊客會特地購買甚至大量囤貨，賣場也常見外國人整車掃貨，內行人指出，台灣販售的3M牙線為在地研發產品，品質與設計更符合需求，因此被稱為「牙線棒界台灣之光」。
外國遊客愛上「台灣3M牙線」！整車掃貨當伴手禮：用過回不去
一名網友昨（16）日在Threads發文詢問：「你們有聽說過外國人來台灣會特地買3M牙線回去？」他坦言一開始半信半疑，但聽聞不少案例，加上3M明明是美國品牌，卻出現台灣限定版本的牙線產品，讓他忍不住好奇發問：「各位真的遇過外國朋友來台灣，指定要買3M牙線的嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言證實，「真的，國外友人用過3M牙線愛上了」、「我妹每次回台灣都會搬一堆回加拿大，尤其是兒童用的，兩個小孩從小用」、「新加坡友人每次來台一定會買回去」、「家樂福桂林店不時就會看到韓國人整車整車在掃貨」、「也聽過澳地人和韓國人都買這個回去當伴手禮」。
「3M牙線」是台灣製造！家樂福店員證實熱銷：還有人整箱寄回國
事實上，過去也有賣場人員觀察到類似情況，有家樂福店員透露，經常看到外國旅客一次購買多袋3M牙線棒，甚至有人直接打包寄回國，這項日常小物早已成為另類熱門伴手禮。
有內行人進一步解釋，其實3M牙線棒是台灣在地研發、生產的產品，「雖然3M是美國牌子，但台灣超好用的3M牙線棒跟雙線牙線棒，都是台灣3M的研發人員發明的喔！」因此在設計與品質上更貼近使用需求。
3M牙線被不少海外網友稱之為「牙線棒界台灣之光」。產品採用強韌纖維，加上台灣成熟的塑膠製造技術，且不含回收料，使得牙線具備「細、滑、不易斷」的優勢，使用體驗明顯提升，反映出台灣製造在細節與品質上的競爭力。
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一名網友昨（16）日在Threads發文詢問：「你們有聽說過外國人來台灣會特地買3M牙線回去？」他坦言一開始半信半疑，但聽聞不少案例，加上3M明明是美國品牌，卻出現台灣限定版本的牙線產品，讓他忍不住好奇發問：「各位真的遇過外國朋友來台灣，指定要買3M牙線的嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言證實，「真的，國外友人用過3M牙線愛上了」、「我妹每次回台灣都會搬一堆回加拿大，尤其是兒童用的，兩個小孩從小用」、「新加坡友人每次來台一定會買回去」、「家樂福桂林店不時就會看到韓國人整車整車在掃貨」、「也聽過澳地人和韓國人都買這個回去當伴手禮」。
事實上，過去也有賣場人員觀察到類似情況，有家樂福店員透露，經常看到外國旅客一次購買多袋3M牙線棒，甚至有人直接打包寄回國，這項日常小物早已成為另類熱門伴手禮。
有內行人進一步解釋，其實3M牙線棒是台灣在地研發、生產的產品，「雖然3M是美國牌子，但台灣超好用的3M牙線棒跟雙線牙線棒，都是台灣3M的研發人員發明的喔！」因此在設計與品質上更貼近使用需求。
3M牙線被不少海外網友稱之為「牙線棒界台灣之光」。產品採用強韌纖維，加上台灣成熟的塑膠製造技術，且不含回收料，使得牙線具備「細、滑、不易斷」的優勢，使用體驗明顯提升，反映出台灣製造在細節與品質上的競爭力。