我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高島泰都因帥氣長相，以及獨盟時期背景，讓他被球迷讚譽為「來自王子的王子」。（取自日職NPB官網）

效力NPB日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今（17）日迎接日職一軍第3場先發，連續2場在主場作戰、生涯首度交手歐力士猛牛，力拼個人本季第2勝，徐若熙首球首局就被歐力士三壘手宗佑磨敲出全壘打，後續控球不穩，投出2次保送加上被安打失掉第2分，第二局更因保送、觸身球，又被太田椋扛出三分砲，單局慘失5分，最終用60球投不滿2局就退場，總計1.2局失掉7分，歷經生涯最慘一仗。徐若熙首局丟分後，下個半局打線馬上靠著近藤健介長打打回1分，徐若熙進入第2局，又被首名打者若月健矢敲出右外野二壘安打，接著紅林弘太郎選到保送，好不容易解決上個打席開轟的宗佑磨，隨後又投出觸身球形成滿壘，西川龍馬滾地球送回1分，中川圭太敲1分打點安打，下一棒二壘手太田椋扛出三分砲，歐力士單局狂攻5分，後續徐若熙又被長打狙擊，軟銀決定換投。徐若熙首球首局就被宗佑磨敲出全壘打丟分，後續投出2次保送，再被太田椋敲出安打掉分，教練團緊急喊出暫停，徐若熙穩定下來解決森友哉、再讓洋砲西摩（BOB SEYMOUR）揮棒落空遭三振，化解繼續失分的危機。第一棒：周東佑京（中外野手）第二棒：近藤健介（左外野手）第三棒：栗原陵矢（三壘手）第四棒：山川穂高（DH）第五棒：牧原大成（右外野手）第六棒：中村晃（一壘手）第七棒：今宮健太（二壘手）第八棒：谷川原健太（捕手）第九棒：野村勇（游擊手）先發投手：徐若熙第一棒：宗佑磨（三壘手）第二棒：渡部遼人（中外野手）第三棒：西川龍馬（左外野手）第四棒：中川圭太（右外野手）第五棒：太田椋（二壘手）第六棒：森友哉（DH）第七棒：西摩（BOB SEYMOUR）（一壘手）第八棒：若月健矢（捕手）第九棒：紅林弘太郎（游擊手）先發投手：髙島泰都現年26歲的高島泰都，為2023年歐力士第5指名加入，選秀順位並不高，主因在於他自明治大學畢業後，還曾加入獨盟、澳職打拼，日職選秀時年紀已偏大。但他入隊後，隔年開始就有一軍登板紀錄，目前累積45場登板拿下4勝3敗、防禦率3.84穩定成績，本季轉任先發，2場出賽累積9.1局投球，被打出10支安打、8K，防禦率3.86。值得注意的是，高島泰都獨盟時期效力「王子製紙隊」，選秀時因帥氣長相備受關注，被讚譽是「來自王子的王子」。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。