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引發社會關注的「剴剴案」，社工陳尚潔今（16）日一審宣判，法院認定陳尚潔涉過失致死，判處2年有期徒刑。民進黨立委沈伯洋發文表示，看到判決結果心情非常沉重，自己的女兒也是收養而來，對於等待出養期間的照顧過程格外有感，「悲劇不是犯罪者太多，是制度給了太多機會」；然而，粉專政客爽今（17）日翻出沈去年在剴剴案修法時，曾說「凌虐不一定會造成傷害」，痛批，連這種鬼話都講得出口。剴剴案兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死一審被判2年，偽造文書部分無罪，可上訴。立委沈伯洋昨發文表示，看到剴剴案判決心裡非常沉重，當時這個悲劇讓我很震驚，因為我女兒也是收養的。犯罪學告訴我們，悲劇不是因為犯罪者特別多，而是制度給了太多機會。沈還說「台北為什麼每一層都出了問題？」政客爽今日在臉書發文表示，沈伯洋稱「悲劇不是犯罪者太多，是制度給了太多機會」，制度當然有問題，但過去民進黨為什麼在立法院阻擋國民黨修法加重虐童刑責（最高可判死刑）？把悲劇完全推給制度，只是在幫犯罪者開脫罪大門，忽視了每個人都該為自己的選擇負責。政客爽質疑，犯罪者太多跟制度不完善是「共存且相互影響」，難道只要制度完美，就不會有悲劇？「台北本身問題不多，沈伯洋自己問題比較大。去年剴剴案修法時沈伯洋曾說過『凌虐不一定會造成傷害』，這種鬼話也能講得出口。」貼文一出，網友紛紛留言表示，「是阿！民進黨上任9年，制度沒改，到底是做什麼吃的」、「就喜歡他這種一臉認真但不知道在供三小的樣子」、「每天在與之前自己鬥爭的男人，這算是是勵志還是可悲啊？」、「這些人永遠前言不搭後語，而且根本不管再怎麼打臉就是毫不以為恥」、「這麼會講，趕快辭立委出來選台北市長」。