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▲ 該紅磚經文史工作者確認為日治時期生產。（圖／市議員林智鴻提供）

▲ 圖為曹公分館前身歷史紀錄照。（圖／打狗文史再興會社提供）

高雄市立圖書館曹公分館經耐震補強工程施作，意外露出早期建築遺構，被證實就是近百年前「鳳山街役場」原始構造，惟後續保存方向未明，高雄市議員林智鴻今（17）日認為，舊時「鳳山街役場」的樣貌重現，將可能是促成舊市區翻轉、凝聚社區意識的重要關鍵，呼籲文化局應慎重看待。林智鴻今天攜手文史團體，邀請文化局副局長簡美玲現地會勘，並提出三點訴求，盼作為「全市現存最老市圖分館」，也是「全國現存最老街役場」的曹公分館，能再現百年前風華原貌。「還好只是補強而非拆除，否則後悔莫及！」林智鴻表示，文化局即時停工，保留公民參與討論的可能性，但該項工程接下來如何進行，乃至於該棟建物該何去何從，仍令關心文史的朋友們非常擔憂，昨天甚至還有灌漿工程在信義街一側外牆施作，圖書館雖稱是為了安全緣故，但不知裡面是否還有保存價值的物件。最早在網路倡議此案的「打狗文史再興會社」常務理事陳坤毅憂心，1947年二二八事件期間，鳳山街役場、警察局與中山堂周邊正是地方情勢變化的重要現場，鳳山最終能避免更大規模軍民衝突，相關空間皆為關鍵見證。如今舊中山堂已不復存在，若連街役場遺構也在工程中遭受破壞，地方歷史紋理恐將再度斷裂。鳳山區縣衙里長王鈴雅表示，她相當贊同公民團體理念，也期待透過重現圖書館，讓里民更了解在地歷史，也讓在地認同更加緊密。高雄市歷史建築大樹莊家古厝調研計劃協同主持人、輔英科大講師莊世杰表示，曹公圖書館應儘速啟動恢復磚紅建築原貌，讓在地歷史軌跡更完整，並連結曹公圳、鳳儀書院和鳳邑城隍廟等史蹟，成就特色遊程。會勘現場，文史團體出示歷史照片「今昔對比」，並與林智鴻共同提出三項訴求，並遞交陳情信，要求文化局正面回應。相關訴求其一為「現況盤點」，結構補強不應破壞歷史部位，並避免大幅度更動現況，歷史部位須經專家學者與民間團體共同參與盤點；其二為「公民對話」，盤點與施工狀態應落實資訊公開，並與地方民眾說明；其三為「歷史縫合」，在工程條件許可下，以外觀完整復舊為最終目標，除維持現有圖書館設施外，應增強鳳山文化歷史展示推廣功能，讓該處成為縫合鳳山舊城區日治與清代的關鍵樞紐。