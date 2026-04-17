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全台各級學校教甄正如火如荼展開，台中市立文華高中日前辦理體育科教師甄試，竟在初試後以「公平性疑慮」為由，無預警宣佈考試無效並全數退費，引發考生與家長強烈不滿。市議員張芬郁今（17）日在議會質詢表示，此舉聞所未聞，要求教育局介入調查真相，並檢討高中職獨招制度，防堵黑箱作業。市議員張芬郁、陳雅惠等人指出，文華高中於4月10日辦理數學、物理、體育等科教甄，其中體育科僅1名缺額，共有36人報考。考生經歷白天體能測驗、晚上筆試的考驗，校方卻在4月13日公告「因考量筆試公平性疑慮，暫停體育科甄選作業」，僅以退費了事。張芬郁質疑，「從小到大沒遇過考完才說不算數的！」她強調，校方對「公平性疑慮」的具體內容隻字未提，亦無補考等補救措施，留下滿腹疑慮。她要求教育局一個月內提出調查報告，釐清真相。張芬郁進一步表示，此事件凸顯了高中職「獨招」易衍生黑箱作業的弊端。她指出，今年全市僅三所學校辦理獨招，且科目並無特殊性，呼籲教育局督促公立高中職全面加入全國聯招，並研究代理教師轉正的機制，確保選才公正。教育局長蔣偉民表示，該案係因有人對考題出題、審題過程提出質疑。校方在諮詢法務人員後，為維護公平性決定取消初試。蔣偉民解釋，教師甄試依規授權教評會辦理，學校有權決定採獨招或聯招，未來針對考試設計會持續精進，並納入試教、口試或代理經驗等評分項以利代課老師。