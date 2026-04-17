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▲中鋒波斯特（Quinten Post）因傷勢管理確定無法出賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲除了傷兵問題，勇士核心格林（Draymond Green）的健康狀況也引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊即將在明（18）日於鳳凰城與太陽隊展開季後賽門票奪還戰，然而就在生死戰前夕，勇士隊傳出嚴重的傷兵消息。球團官方今日宣布，中鋒波斯特（Quinten Post）因傷勢管理確定無法出賽；而剛在上一戰繳出20分的明星前鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因右腳踝酸痛被列入「出戰成疑」（Questionable）名單，讓勇士的內線戰力拉起紅色警報。波爾辛吉斯在周四逆轉快艇的比賽中表現優異，出戰28分鐘以12投8中的高效率拿下20分。然而，隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，波爾辛吉斯在賽後離開場館時腳部明顯跛行，並纏上了厚厚的繃帶。消息一出，社群媒體上的勇士球迷陷入哀嚎，有粉絲直言：「柯瑞（Stephen Curry）身邊真的找不到健康且穩定的幫手。」由於內線告急，球迷紛紛將希望寄託在另一名老將身上，開玩笑表示：「看來明天霍福德（Al Horford）必須砍下40分才能贏球了。」除了傷兵問題，勇士核心格林（Draymond Green）的健康狀況也引發關注。根據《ESPN》權威記者沃納羅斯基（Shams Charania）爆料，格林在週三擊敗快艇的比賽前，其實正遭受嚴重的胃部病毒侵襲，甚至在更衣室區域「瘋狂嘔吐」。「消息來源告訴我，格林在賽前吐得滿地都是，場邊、更衣室後方都是痕跡。」沃納羅斯基在節目中表示：「你可以看到他在比賽初期的能量確實偏低。」儘管如此，格林仍靠意志力撐完全場並成功鎖死雷納德（Kawhi Leonard），勇士團隊目前正極力幫他補充電解質，期盼他在週五能回歸百分之百的戰力。勇士本季例行賽僅取得37勝45敗，客場戰績16勝26敗同樣不盡理想。面對主場勝率極高的太陽隊，勇士在缺乏波斯特、波爾辛吉斯健康堪憂的情況下，將面臨本季最大挑戰。明日獲勝的球隊將正式成為西區第8種子，並在首輪挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。