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▲27歲鍾姓及31歲吳姓嫌犯涉詐欺案，遭到警方「前後包夾」逮人。（圖／警方提供）

新北市刑警大隊偵辦一起詐欺案件，循線掌握27歲鍾姓及31歲吳姓嫌犯的行蹤，今（17日）上午於五股區疏洪北路與新城八路口發動圍捕。怎料，嫌犯為求脫身，竟拒捕猛力開車衝撞警方偵防車，導致警車車頭嚴重毀損、安全氣囊當場爆開。員警見狀隨即以優勢警力強勢破窗，將車內兩名嫌犯壓制逮捕，所幸全案並無造成任何人員傷亡。據了解，新北市刑大專案小組當時一路跟蹤這兩名詐騙集團成員，見時機成熟決定收網逮人。為防止嫌犯駕車竄逃波及無辜，警方迅速駕駛偵防車採取「前後包夾」的戰術將嫌犯車輛攔截於路口。未料駕駛見插翅難飛，竟猛踩油門瘋狂衝撞前方警車企圖突圍，強大的撞擊力道不僅讓雙方車頭全毀，過程中還波及到一名剛好路過的46歲黃姓機車騎士，導致其機車受到輕微碰撞受損。面對嫌犯囂張的行徑，現場員警當機立斷一擁而上，順利將鍾男與吳男拉下車上銬制伏。經救護人員與警方初步檢視，員警、嫌犯以及無辜受波及的黃姓騎士均無受傷，無須送醫。警方隨即將兩名涉案男子帶回刑大深入偵辦，全案除原先的詐欺罪嫌外，後續也將針對衝撞警車的部分依妨害公務及毀損等罪嫌移送新北地檢署法辦，並持續向上溯源追查幕後共犯。