效力於福岡軟體銀行鷹隊的台灣右投「龍之子」徐若熙，今（17）日晚間將在主場瑞穗PayPay巨蛋（Mizuho PayPay Dome）先發對戰歐力士猛牛隊。然而，值得關注的是，軟銀教練團在今日公布的先發名單中進行了捕手變更，徐若熙將首度與捕手谷川原健太搭配，而非他先前公開感謝過的功臣海野隆司。

我是廣告 請繼續往下閱讀
感謝海野隆司引導　徐若熙日職初登板奪勝點名致謝

根據《週刊棒球》最新一期報導，徐若熙在回顧4月1日於仙台客場對戰樂天金鷲的日職初登板時，展現了極高的自我要求。該場比賽雖然氣候寒冷，但徐若熙成功奪下日職首勝，賽後他特別點名感謝當時的捕手海野隆司。

徐若熙表示：「海野選手提供了非常出色的引導，讓我投起球來感到很安心。這是我第一次在日本登板，對於對手打者還不夠了解，多虧有他帶領我。」他也強調會記住這個好的開始，並在未來遇到困難時積極對應。

主場復仇戰　改搭谷川原健太拚本季第2勝

徐若熙上一次先發是在8日對戰西武獅，當時他在主場繳出7局僅失1分的「優質先發」，可惜最終吞下敗戰，無緣在主場拿下首勝。今日他在賽前調整時表示：「我會更注意控球。對對手的印象還不多，總之就是相信捕手並全力投球。」

根據軟銀今日公布的先發打序，捕手位置由谷川原健太出任，這也是兩人本季首度組成投捕搭檔。此外，軟銀今日也調整了內野陣容，老將中村晃以「6棒・一壘手」的身分迎來本季初次先發。

福岡軟體銀行鷹今日先發打序

（中）周東佑京

（左）近藤健介

（三）栗原陵矢

（指）山川穗高

（右）牧原大成

（一）中村晃

（二）今宮健太

（捕）谷川原健太

（遊）野村大樹
先發投手：徐若熙

徐若熙能否在全新的搭檔引導下，發揮「台灣至寶」的威力，成功奪得引領期盼的主場初白星，已成為今日台日棒球迷共同關注的焦點。

相關新聞

徐若熙先發力拼第2勝！軟銀VS歐力士　「轉播、賽程、陣容」一覽

徐若熙日職連2場繳優質先發引起韓媒關注！感嘆韓國投手幾乎全滅

葉君璋看徐若熙變化球比去年犀利！投1休8是好事：不是投越多越好

徐若熙預計17日先發出戰歐力士！力拚主場首勝　牛棚備戰秀全球種

黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...