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效力於福岡軟體銀行鷹隊的台灣右投「龍之子」徐若熙，今（17）日晚間將在主場瑞穗PayPay巨蛋（Mizuho PayPay Dome）先發對戰歐力士猛牛隊。然而，值得關注的是，軟銀教練團在今日公布的先發名單中進行了捕手變更，徐若熙將首度與捕手谷川原健太搭配，而非他先前公開感謝過的功臣海野隆司。根據《週刊棒球》最新一期報導，徐若熙在回顧4月1日於仙台客場對戰樂天金鷲的日職初登板時，展現了極高的自我要求。該場比賽雖然氣候寒冷，但徐若熙成功奪下日職首勝，賽後他特別點名感謝當時的捕手海野隆司。徐若熙表示：「海野選手提供了非常出色的引導，讓我投起球來感到很安心。這是我第一次在日本登板，對於對手打者還不夠了解，多虧有他帶領我。」他也強調會記住這個好的開始，並在未來遇到困難時積極對應。徐若熙上一次先發是在8日對戰西武獅，當時他在主場繳出7局僅失1分的「優質先發」，可惜最終吞下敗戰，無緣在主場拿下首勝。今日他在賽前調整時表示：「我會更注意控球。對對手的印象還不多，總之就是相信捕手並全力投球。」根據軟銀今日公布的先發打序，捕手位置由谷川原健太出任，這也是兩人本季首度組成投捕搭檔。此外，軟銀今日也調整了內野陣容，老將中村晃以「6棒・一壘手」的身分迎來本季初次先發。（中）周東佑京（左）近藤健介（三）栗原陵矢（指）山川穗高（右）牧原大成（一）中村晃（二）今宮健太（捕）谷川原健太（遊）野村大樹先發投手：徐若熙徐若熙能否在全新的搭檔引導下，發揮「台灣至寶」的威力，成功奪得引領期盼的主場初白星，已成為今日台日棒球迷共同關注的焦點。