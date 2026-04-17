日職養樂多燕子昨天主場交手橫濱DeNA海灣之星比賽中，發生驚悚意外事故，主審川上拓斗被球棒不慎打中頭部，當場倒地昏厥，引發外界關注，根據日職NPB官方緊急發布聲明，川上拓斗送醫後進行緊急手術，目前仍在加護病房觀察中，針對這起意外，日職表達極度重視之意，「我們將儘速與相關單位聯繫，針對確保裁判安全的對策進行討論，包括頭部保護等防護措施。衷心期盼川上裁判員能早日康復。」

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洋砲球棒脫手打中主審　後者直接倒地昏厥

這起意外發生在昨天八局下，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）打擊時，面對橫濱DeNA後援投手中川虎大的高位速球出棒打成界外球，但球棒不慎脫手直接近距離打中主審川上拓斗頭部，後者當下踉蹌後倒地昏厥，工作人員抬著擔架衝上場，並火速拉起圍布。

川上拓斗緊急動手術　至今仍在加護病房

川上拓斗後續送醫緊急治療，日職官方稍早也發布緊急聲明，表達醫療單位已進行晉級手術，但川上拓斗仍在加護病房觀察中。由於這已經是日職本季第3度主審誤傷事件，日職也更重視此次意外，承諾後續將針對確保裁判安全的對策進行討論，包含未來可能增加對主審頭部保護的防護措施。

以下是日職官方完整聲明稿：

「關於川上拓斗裁判員的受傷事件：昨日 4 月 16 日（週四）於明治神宮球場進行的東京養樂多燕子對戰橫濱DeNA 海灣之星比賽中，擔任主審的川上拓斗裁判員因比賽中的意外事故受傷。該事件為打者揮棒時球棒脫手，擊中了川上裁判員的側頭部，已立即送醫急救。在送往的醫療機構中進行了緊急手術，目前正於加護病房接受治療。本機構對此事態極為重視，將儘速與相關單位聯繫，針對確保裁判員安全的對策進行討論，包括頭部保護等防護措施。對於造成球迷及各界人士的擔憂，我們深表歉意，並衷心期盼川上裁判員能早日康復。」



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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。