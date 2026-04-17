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一卡通去年底正式與Line pay分家，然而沒有了過去依附的LINE生活圈，再加上LINE Pay Money獨立上線，導致一卡通不管是在轉帳、用戶數及儲值金額都出現「雪崩式下滑」，多數用戶是「有帳號、無行為」。對此，一卡通總經理鄭鎧尹今（17）日表示，跌下來是必然，但如何再把這720萬用戶重新一步一步找回來，是要努力的地方，也會持續做調整。一卡通雖擁有高達716萬的用戶數，但多數用戶已是「有帳號、無行為」，市場更認為，一卡通 iPASS MONEY可說已成「空殼平台」。分析金管會電支業務統計數據，對比去年11月、LINE Pay Money上線前，與今年1月LINE Pay Money衝出298萬開戶數後，不難看出一卡通電支業務面臨的3大「殘酷現實」。首先，iPASS MONEY過去的強項「社交轉帳」，也就是「國內外小額匯兌金額」，從去年11月的133億元，去年12月底已「腰斬」至69億元，今年1月底更只剩下17億元，僅有去年11月的13%，顯示這700多萬用戶，幾乎多數已不再透過一卡通 iPASS MONEY轉帳、分帳給朋友，社交紅利幾乎歸零。對此，鄭鎧尹在今日舉辦的媒體茶敘上回應，以轉帳來說，LINE社群裡有好友轉帳，還有好友聊天室的場域，這樣得天獨厚的優勢，當LINE Pay Money好友轉帳上線後，一卡通沒辦法使用LINE的聊天室進行轉帳，因此跌下來的落差，是必然的。不過，他強調，如何提升優化，做出更好的轉帳介面，重新一步一步找回這720用戶回來，這是要努力的地方，所以在一卡通APP優化介面上，並沒有放棄轉帳，「大家看到我們有一塊轉帳模組，還是積極地在優化。」鄭鎧尹表示，後續APP轉帳介面也在持續改動當中，依據使用者習慣、使用者偏好，會持續調整，畢竟有720萬用戶，要好好把握P2P的轉帳商機。至於轉帳也包含儲值功能跟著提升，鄭鎧尹說，儲值也會和轉帳量體相當，也就是説，如果有更多使用者轉帳，儲值金額相對地也會比較多，用戶儲值之後也有可能是要去繳費、或者消費。他透露，事實上，一卡通的儲值降量體「蠻高的」，以前一卡通和LINE Pay合作時，儲值金額一個月高達230億。而這230億若都沒有轉帳、也沒有消費，「那 230億都跑哪裡去？」他說明，其實很大一部分是一卡通本身就已經和許多銀行直連，「大家就是在我們很方便的用戶的介面上面把錢搬來搬去而已。」至於談到接下來一卡通目標「擴張型的轉虧為盈」，鄭鎧尹直言，今年肯定還無法達成目標，今年會大幅度擴張電支，因此今年還無法轉虧為盈，但這個時間已經都在規劃、預期範圍內，他也請媒體耐心等待，「等我們董事很確定的能夠授權我來說的時候我就會跟大家講。」