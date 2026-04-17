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▲市長盧秀燕親自扶轎恭送「旱溪媽祖」出巡(圖／民政局提供2026.4.17)

全台遶境天數最長的宗教盛事「旱溪媽祖遶境十八庄」今(17)日迎來205週年，於台中樂成宮隆重舉行起駕大典。台中市長盧秀燕親自恭請媽祖上轎並扶轎出巡，展開為期22天的賜福之旅。盧秀燕特別感謝「雨水媽」靈驗，讓德基水庫蓄水量從5%回升至72%，成功化解缺水危機。今清晨，樂成宮廟埕湧入大量信眾。隨著莊嚴低沉的哨角聲響起，隊伍頭燈、繡旗隊、三十六執事等陣頭整齊排列，場面壯觀。盧秀燕在樂成宮董事長何敏誠陪同下，率領眾人行禮祝禱，隨後親自扶鑾轎與女子神轎班踩著禮步，向眾神辭行，正式開啟這場橫跨半個月以上的賜福之旅。盧秀燕表示，旱溪媽祖神威顯赫，是台中市民重要的精神寄託。她特別提到，旱溪媽祖被信眾尊稱為「雨水媽」，保佑風調雨順。回憶起四月初，台中德基水庫水位一度告急、僅剩 5%，她當時心急如焚；所幸媽祖靈驗、惠施甘霖，如今水位已大幅回升至 72%，穩定供應台中用水。她今也許下三願，祈求台灣四時無災、世界平安，以及市民能心想事成、闔家安康。民政局長吳世瑋指出，此項傳統可追溯至清代道光初年，相傳當時農作物受病蟲害所苦，地方恭請媽祖出巡，行經「下哩仔」時天降大雨化解蟲災，自此奠定其保境安民的地位。今年適逢205週年，廟方特別與版畫藝術家田文筆合作，推出「萬馬奔騰」限量小紅包，將於遶境期間隨機發送，為信眾增添福氣。本次遶境將停駐多達99座宮廟，範圍涵蓋東區、烏日、大里、太平、霧峰、南屯、南區、北屯、北區、西區及中區。這場融合歷史深度與在地情懷的信仰活動，不僅展現了台中深厚的文化底蘊，更在媽祖的巡行中，凝聚了整座城市的平安與希望。