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▲前民眾黨主席柯文哲稱進香「最大好處」就是一路吃免錢，甚至脫口說出：「這是我覺得最快樂的地方！」（圖／翻攝自IG@doctorkowj）

民眾黨創黨主席柯文哲16日南下參與白沙屯媽祖進香，不過談及參與心得時，柯文哲竟脫口稱進香最大的好處，就是「沿路吃東西都不用錢」，更語出驚人表示「這是我覺得最快樂的地方」，此說法一出，讓不少網友簡直看傻眼，立刻掀起一波撻伐，更有香燈腳透露：「難怪昨天媽祖顯聖開警報！」進香結束當晚，柯文哲在社群平台發布影片，分享自己多次參與大甲媽祖與白沙屯媽祖進香的經驗。他回憶，過去曾完整走完8天行程，「一路上沒有花錢買東西吃，這是我覺得最快樂的地方」。此次再度參與，柯文哲也感受到信眾熱情支持，短短幾小時就收到不少飲料與紀念品，甚至笑稱若全程走完「可能要用麻布袋才裝得完」，並向提供物資的民眾致謝。不過，這番言論也引發正反兩派論戰，儘管有小草力挺：「這樣的人會貪污，誰信⋯⋯」，但仍有不少網友痛批「把別人好心和還願的分享說成進香的『好處』，就彰顯這個人不尊重習俗」、「根本沒有心在虔誠信媽祖，就是貪那個『免費吃』」、「整個敗壞香燈腳的名聲」、「真的沒水準，吃東不用錢，這話講得出來」、「貪小便宜的人最會貪污」、「未來有17年可以吃免費的飯」。此外，有現場香燈腳回憶當天參拜過程出現插曲，指出柯文哲與妻子陳佩琪參拜期間，派出所突然響起警報聲，留言也紛紛指出「難怪昨天媽祖顯聖開警報」、「他們拜到一半，派出所的防空警報突然響起來，大家都聽到了」。從白沙屯拱天宮的直播畫面中亦可見，當時確實出現短暫警報，約持續7秒鐘的時間，再度為整起事件增添話題性。