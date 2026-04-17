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▲7-11大型複合型店面「7-11 Fresh」提供代客料理服務，現烤牛排價格從169元起至349元。（圖／截取至7-11官方影片）

▲目前代客料理僅有「台南 Fresh康橋門市」、「高雄 Fresh愿橋門市」供應。（圖／截取至7-11官方影片）

7-11店員技能又進化了！根據網友分享指出，7-11指定門市推出「代客煎牛排」服務，消費者可以在冷藏櫃挑選喜歡的主餐，包括牛排、鮭魚排，還可以自己挑選喜歡的配菜，就可以請店員現烤現吃，目前全台僅有「台南 Fresh康橋門市」、「高雄 Fresh愿橋門市」提供該服務，從官方價目表可以看到，有澳洲穀飼嫩肩牛排、安格斯菲力牛排可選，價格從169元起，比一般牛排館更便宜。根據7-11官方Threads分享，大型複合型店面「7-11 Fresh」提供代客料理服務，顧客可至冷藏區挑選標有「免費代客烤」的圓形標籤，到收銀台結帳後，就可以至現場調理區，提供服務時間為上午9點至晚上8點。從價目表可見，牛排價格落在169元至349元之間，包括美國安格斯菲力牛排、美國安格斯牛小排、澳洲穀飼無骨牛小排等品項。其中，最便宜的澳洲穀飼嫩肩牛排只要169元，甚至比部分西餐廳更親民，也吸引不少民眾關注。目前代客料理服務僅於「台南 Fresh康橋門市」與「高雄 Fresh愿橋門市」提供。不過，也有民眾擔心店員工作過於繁重，直呼「7-11可以單純一點嗎？太為難員工了」、「拜託放過店員」。據了解，「7-11 Fresh」是統一超商（7-ELEVEN）近年推出的全新大型複合型店面，主打將便利商店「超市化」與「餐廳化」，大幅顛覆了傳統超商的營運框架，擁有全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料。台南晶英酒店現煮牛肉麵、叉燒飯。以及「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌，用餐區還有送餐機器人協助店員服務。並且除了麵包櫃、蛋糕、冰淇淋外，還有全台首創「繽FUN冰沙機」，有多款美味冰沙，先在櫃檯結帳獲得杯子後，自動化機器一鍵幫你現打飲品。