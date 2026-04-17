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馬來西亞一輛長途巴士近日發生一起離譜危險駕駛事件，36歲男司機在車輛行進期間，讓21歲女友同擠駕駛座坐在自己腿上，女子甚至還一度握住方向盤，荒唐畫面曝光讓網友群情激憤，認為這對情侶是拿車上乘客的生命開玩笑。馬來西亞當地法院今（17）日火速作出裁決，男子被判入監一年、女子則是入監半年，兩人駕照都被吊銷5年且各被罰款5000令吉（約新台幣3.9萬元）。綜合馬來西亞媒體報導，這起事件發生在4月12日晚間約7時30分，一輛從吉隆坡南湖鎮綜合交通總站出發前往柔佛新山拉慶的長途巴士，約有10年駕駛經驗的男司機，在途中讓交往約5個月的售票員女友坐在腿上同開巴士，當時車上有27位乘客。畫面曝光後引發熱議，男司機立即遭到巴士公司解僱，女子向警方供稱，自己因為對駕駛巴士感到好奇，想要學開巴士，才會短暫坐到男友腿上並一度試圖操作方向盤。雖然並未真正釀成事故，但兩人此舉已經觸犯大馬交通法令中的魯莽駕駛罪，因此遭到警方起訴。法院17日進行審判，這對情侶當庭對犯行供認不諱，且兩人都沒有請律師。他們對法官求情說只是初犯，且最終巴士乘客都安全抵達目的地，希望法官從輕發落。男子說自己已經為此丟了飯碗，家中還有生病的母親需要供養；女子則是當庭落淚說自己已經獲得大學錄取，現在還年輕，想要繼續讀書深造，希望法庭輕判。不過，法官認為兩人行為明顯忽視公共安全，希望判決能夠起到警惕大眾的效果，最終判處男子1年徒刑女子半年徒刑，吊銷駕照5年並罰款5000令吉，即刻發監執行。