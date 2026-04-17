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國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國大陸，並與中國國家主席習近平會面，鄭習會落幕後，中國12日宣布惠台大禮包，卻被綠營質疑，這些惠台措施都以「九二共識」為前提；國民黨副主席蕭旭岑則表示，九二共識是根據中華民國憲法，天經地義；對此，前立委郭正亮16日力挺蕭旭岑，痛批「中華民國台灣」是前總統蔡英文杜撰的政治術語，根本不是憲法概念，連前總統李登輝都不好意思這樣講。郭正亮昨日在《亮話天下》中直言，民進黨動不動就批評接受九二共識是喪權辱國，但蕭旭岑的說法完全正確，國民黨是根據中華民國憲法，中國共產黨根據中華人民共和國憲法，在台灣為「中華民國」，在大陸為「中華人民共和國」，兩岸都是一中憲法，以「中國」為共同概念，九二共識的中國，在台灣就是中華民國，不是「中華民國台灣」。郭正亮表示，「中華民國台灣」根本不是憲法概念，「中華民國！哪有什麼中華民國台灣？每天在那邊胡說八道」，中華民國台灣就是一個蔡英文杜撰的政治術語，連李登輝都不好意思這樣講。李登輝當年說的是「中華民國在台灣」、中華民國在大陸，分兩個階段，因為李登輝知道台灣是個地理名詞。郭正亮怒轟，蔡英文把中華民國在台灣的「在」刪掉，變成「中華民國台灣」，根本是胡說八道，中華民國還有金門、馬祖，怎麼可以「等於台灣」？國民黨立委陳玉珍、運動部長李洋都是金門人，並沒有出生在台灣。郭正亮直言，國家領導人隨便使用政治名詞，自以為在講憲法，根本就是違憲，存在的國家是中華民國，台灣是地理名詞，中華民國台灣不存在，「是民進黨掰的！」