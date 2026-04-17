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▲台灣港務公司董事長周永暉率團拜訪西雅圖港務局，期強化美西郵輪市場。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉(左2)率團拜訪西雅圖港務局，由西雅圖港務局郵輪碼頭經理Marie Ellingson(右2)進行郵輪碼頭導覽。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉率團拜訪西雅圖港務局，雙方就西雅圖港及台灣港群營運概況進行簡報，以及分享與交流。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司董事長周永暉於日前，率團到美國西雅圖港務局拜會，並與西雅圖港務局進行雙邊會談，雙方對郵輪營運與港埠經營均期待擴大合作，盼強化美西郵輪市場交流。台灣港務公司董事長周永暉，率台灣港務公司港棧管理處副處長魏碩良、經理吳大維等團隊人員，由我國外交部駐西雅圖經貿辦事處處長林美呈陪同，拜會西雅圖港務局(Port of Seattle)，由執行長Steve Metruck率西雅圖港務局郵輪與海運行銷總監Linda Springmann、國際商務禮賓聯絡官Karin Zaugg Black，以及郵輪碼頭經理Marie Ellingson等人熱烈歡迎，台灣港務公司董事長周永暉並致贈風電機模型給西雅圖港務局執行長Steve Metruck(左)，以資紀念。台灣港務公司董事長周永暉表示，台中港與西雅圖港締盟姊妹港已近30年，雙方對此深厚情誼均表達珍惜之情，並針對郵輪母港的「Fly-Cruise」推動策略、綠色港口建設及西北海港聯盟(NWSA)供應鏈樞紐優勢，進行深度交流，期盼將西雅圖港卓越的治理經驗帶回我國，未來將持續汲取西雅圖港的成功經驗，攜手國際航商共同打造更具國際競爭力的現代化港口。周永暉說，西雅圖港穩居美西最大郵輪母港，根據會中簡報2026年郵輪季預估數據，該港將迎來高達330個航次與200萬名郵輪旅客，目前共有16艘郵輪以西雅圖為母港，今(115)年更成功吸引了維珍{Virgin Voyages}遊輪與MSC地中海郵輪(MSC Cruises)兩大新品牌進駐，西雅圖港龐大的郵輪產業，每年為當地創造高達12億美元的商機與5200個就業機會。西雅圖港務局郵輪碼頭經理Marie Ellingson也為台灣港務公司團隊人員，進行郵輪碼頭導覽，雙方也就西雅圖港及台灣港群營運概況進行簡報，以及分享與交流。