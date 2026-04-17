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為探討台灣當前在國防安全、能源政策與經濟發展之間所面臨的多重挑戰，《NOWNEWS今日新聞》於今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇。前國民黨立委、美國哈德遜資深研究員許毓仁沉重的向過去在立院的同事喊話，軍購不像訂購珍奶外送，應該認真面對台灣的國防需求，用務實的方式監督政府，而非提出完全不負責任的3800億+N版本。論壇上半場聚焦台灣國防戰略、軍購政策及台海局勢發展。許毓仁談到自己曾是立法院國防委員會的委員，也參與過台美軍購談判，他以自身經驗指出，目前國民黨提出的「3800億+N」版本，主張等到美國提供發價書（LOA）確定項目後再編列預算，這在實務上存在巨大風險。許毓仁直言，軍購武器與彈藥並非像訂Uber Eat或珍珠奶茶一樣能夠隨訂隨到，當前全球烽火連天、軍工產能極度緊繃的狀況下，台灣如果抱持這種被動態度，國際排產流程根本輪不到台灣。若台灣一邊宣稱有防衛決心，一邊卻拿出這種令美方無法置信的預算數字，老美完全不會相信台灣的誠意。許毓仁解釋，3800億只是川普政府首批對台軍售的項目，若預算掛上「+N」，這種觀望的態度，最嚴重會導致美方因感受不到台灣決心而停止軍售，前線金馬官兵只能喝西北風，陷入「有槍無彈」或裝備殘缺的困境，「這種做法如同打棒球時每球都只想短打，完全缺乏全局戰略。」許毓仁也沉重的跟國民黨立委喊話，「我也要奉勸我以前立法院的老同事們，我可以完全理解作為反對黨要強力監督，但國民黨在立法院有很多方式可以監督，不一定要用這種杯葛的方式」。藍白聯手在立法院是多數，可以透過凍結部分預算，待軍購達標、簽約後有如期交付再放行的方式去強力監督政府，而不是提出一個兩邊完全沒有辦法比較，甚至連美國盟友都看不下去的版本。許毓仁直言，台灣這種狀況習近平會最高興，台灣內部越亂，越有分化的空間，在即將到來的「川習會」中，習近平也會藉此向川普表示「台灣自己都不想要軍購」，美國沒必要賣給台灣，不如讓中國購買美國的大豆、波音飛機，這種狀況下，台灣就只是是川習會菜單上的選項。許毓仁沉重呼籲，若最終通過國民黨3800億+N的版本，國民黨會面對華府非常大的質疑，黨主席鄭麗文訪問華府時，也必須面對國會與行政單位排山倒海的質疑，甚至要去解釋什麼叫做「+N」。在台美關係法立法後，國民黨也有處理過重大軍購案，現在卻要史無前例的提出不符立法慣例的「+N」版本，在操作面、執行面上都不可行，這是非常不負責的做法。許毓仁最後感嘆，在川習會之前，真的拜託過去在立法院的老同事，認真看待台灣目前的國防需求和國際處境，若鄭習會就可以讓中共停止軍演、停止共機繞台，那他也舉雙手贊成，但中共並沒有因為鄭習會就停止，台灣面對的國際處境只會越來越艱難，北京只會軟的更軟、硬的更硬，若台灣不認真看待國防需求，一旦失去這塊土地，我們將一無所有。