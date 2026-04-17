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日本早已是台灣旅客最熟悉的海外目的地，無論是週末快閃，還是長天數深度旅行，「住哪裡」往往直接影響體驗。除了傳統飯店，近年一種住宿形式正逐漸被更多人接受——日本民泊。所謂「民泊」，並非單純的Airbnb式短租，而是在日本法規框架下運作的合法住宿形式。部分房源由專業團隊管理，結合在地營運與清潔服務，讓旅客在安全與便利之間取得平衡。對於習慣入住飯店的旅客來說，民泊提供的是另一種更貼近在地生活的選擇。以大阪為例，心齋橋、難波一帶向來是旅客最集中的區域，飯店選擇雖多，但在旅遊旺季或大型活動期間，房價與供給往往出現明顯波動。此時，民泊的彈性優勢便逐漸顯現：從單人旅遊到家庭、朋友同行，不同房型可對應不同需求，房間更具備廚房、客廳等，提升整體住宿舒適度。不過，民泊的體驗也並非完全一致。是否具備合法登記、營運管理是否到位、清潔與入住流程是否穩定，都影響住宿的品質。對旅客而言，選擇民泊，不只是比價，更需要理解其背後的運作方式與差異。也因此，越來越多旅遊愛好者開始關心：日本民泊是如何運作？與飯店相比，實際差異在哪裡？哪些區域適合選擇民泊，哪些情況仍以飯店較為合適？為回應這類需求，FMI JAPAN將於4月25日至26日於台北W飯店舉辦「台灣第二屆日本不動產博覽會」。不同於一般旅遊展，此次活動將從「住宿選擇」角度切入，介紹日本民泊的實際運作模式，包括合法規範、代管服務、以及短租結合月租的彈性使用方式，讓旅客更清楚理解不同住宿形式的差異。現場亦將分享大阪熱門旅遊區域的住宿型態變化，協助旅客在規劃行程時，有更多元且實際的選擇參考。無論是計劃短期旅行，或是希望提升住宿品質與空間體驗的旅客，都能從中獲得具體資訊。本次博覽會採預約制並設席次控管，名額有限。建議有興趣的旅客提前透過官方網站或LINE完成登記，以保留入場資格，為下一次日本之旅，多準備一種可能性。【活動資訊】台灣第二屆日本不動產博覽會（免費入場）日期：2026年4月25日（六）至26日（日）地點：台北 W 飯店8樓官方LINE客服：@fmijapan