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福岡軟體銀行鷹隊台灣強投「龍之子」徐若熙今日（17日）晚間在主場瑞穗PayPay巨蛋迎來本季第4場先發。賽前誓言要奪下主場首勝的徐若熙，開賽後卻陷入苦戰，首局面對歐力士猛牛隊第一棒宗佑磨就被擊出陽春全壘打，隨後更因兩次保送與安打再丟1分，首局打完軟銀暫以0：2落後。徐若熙今日首度搭檔捕手谷川原健太，試圖在主場球迷面前展現宰制力。不料比賽才剛開始，歐力士首棒打者宗佑磨毫不客氣，鎖定徐若熙的球路，直接將球送往右中外野看台，這記陽春砲讓徐若熙在第一局就面臨失分壓力。挨轟後的徐若熙控球出現明顯波動，隨後對第2棒渡部遼人投出保送。雖然勉力解決了明星強打西川龍馬，但面對第4棒中川圭太時再次投出四壞球。隨後，歐力士第5棒太田椋把握二壘有人的機會敲出安打，幫助球隊攻下第2分。單局失掉2分後，徐若熙在滿壘且危機持續擴大的情況下及時回神，面對後續打者森友哉以及歐力士新洋砲席摩（Bob Seymour）冷靜應對，成功拿下第3個出局數，沒有讓失分進一步擴大。