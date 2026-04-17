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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲在經典賽期間因觸身球導致左手食指遠端骨裂，經過6週休養，確定將回歸賽場，明（18）日投入二軍復健賽。獅隊總教練林岳平今（17）日指出，陳傑憲已經開始打擊練習，會等週末2場賽事結束後，再跟陳傑憲討論後續方向；餅總笑說，陳傑憲不會吵著歸隊，因為報告就是必須要保護他，不能再有二度傷害。所以他急也沒有用，那我們趕也沒有用，重點是他能夠健康，然後打到球季結束。」陳傑憲首戰澳洲時，遭到澳洲隊投手奧洛林（J. O'Loughlin）的150公里火球砸到手指，經過檢查為左手食指遠端骨裂。回台後經過詳細檢查，初估癒合時間為4到6週。陳傑憲雖然無法打擊，但二軍都有守備紀錄，出賽8場，4次守備機會無失誤，守備率100%。陳傑憲今日回診檢查手指傷勢，確定可以投入二軍實戰，獅隊總教練林岳平表示，「（陳）傑憲今天已經進入到團隊練習的實戰打擊，明後天就會到正式比賽出賽。等六、日打完，我再跟他做一個回饋交流，設下一個時間，再去做第2次的評估。」餅總直言，陳傑憲的進度算正常，「我們預計就是6週。那只是，當然希望在4週是不是恢復良好會提早（實戰），那時間上，看還是以醫學上的骨折6週為開始。」對陳傑憲在上半季結束前回歸，餅總抱持樂觀態度，「我想應該不難，他也是需要透過比賽去找回節奏。所以要在二軍經歷幾場比賽，等他六、日打完，我們回去再跟他交流，看他的方向，我們雙方有一個目標，各自去努力。」餅總笑說，陳傑憲不會吵著回一軍，「他不會吵我，因為報告就是必須要保護他，不能再有二度傷害。所以他急也沒有用，那我們趕也沒有用，重點是他能夠健康，然後打到球季結束。」