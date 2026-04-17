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台中市議會今（17）日進行教育文化業務質詢，市議員楊典忠針對清水信義新村「朱經武博士舊宅」遭誤拆案提出抨擊。楊典忠指出，該處為台中唯一登錄的聚落建築群，卻在113年底遭夷為平地，事後市府不僅資訊隱匿長達半年，裁罰與修復進度更令人心寒，要求文化局於三個月內提報明確修復計畫。楊典忠質疑，朱經武舊宅原擬規劃為「名人故事館」，重要資產卻毀於一旦，市府直到隔年5月經質詢才揭露真相，難對市民交代。且針對整棟拆毀的重大疏失，僅對廠商裁罰最低30萬元，監造及代管單位皆無責任，顯示文資保護制度形同虛設。楊典忠直指，文化局曾承諾114年底原地修復，但至今115年4月現場仍是一片空地。他對比彰化中興莊（110年登錄）已完工，而清水眷村修復再利用歷時16年，二期工程進度僅29.6%，嚴重落後於審計新村與光復新村。副市長鄭照新表示，已掌握現場狀況，將要求文化局落實進度。文化局長陳佳君則澄清，事發隔日已停工並掛牌告示，裁罰係依契約規範執行；因空軍經費問題，文資構件清理將持續至年底，後續將協助軍方編列修復預算。至於信義新村二期工程，受變因影響，完工日期將延至明年8月。