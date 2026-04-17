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立法院今（17）日下午進行行政院長施政報告經濟組的質詢，藍委黃健豪表示，國產車廠配合經濟部政策打造電動貨車產業鏈，但由於交通部宣布針對電動小貨車每台50萬補助尚未核定預算，導致業者等潛在消費者從預定購買轉為等待補助，導致國產車廠今年一整年營收恐血本無歸。對此，行政院長卓榮泰表示，他會請交通部、經濟部跟業者談一談，是否有需要政府再做一些政策或實質上的協助，他強調這是政府應該要做的。黃健豪指出，為配合政府2050淨零轉型「運具電動化」目標，經濟部推動智慧電動車輛自主生產能量補助計畫政策，國產車廠整合國內90%以上在地供應鏈積極響應，並於2025年9月量產上市。然而交通部於2025年5月召開「運輸部門減碳旗艦計畫社會溝通會議」，會中宣布針對電動小貨車每台50萬元購車補助。原本是件好事，但是該補助案根本還沒經行政院核定預算，卻因為對外預告後，導致物流業者等潛在消費者由預定購買轉為等待補助，導致配合國家政策業者，其銷售卻受到大幅影響，甚至暫停生產，同時影響到國內零部件廠商的生計與後續配合意願。黃健豪說明，這筆補助原訂今年要推出，但至今相關預算卻還未編列，更沒有執行。對消費者來說，當然是等到補助確定後才會購買車輛。行政院是一片好意，但部會間的溝通協調出現落差，導致國產車廠在去年就配合政府政策推出相應車款，結果卻陷入困境，今年一整年的營收就沒有了，恐血本無歸。因此要求行政院應出面溝通，協助業者解決此一困境，不能只想等到明年編列預算再說。行政院長卓榮泰回應時承諾，會請經濟部、交通部與業者溝通，針對業者需求給予政策或實質協助，強調這是政府應該要做的。