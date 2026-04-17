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▲王彥程昨吞下賽季首次敗投，防禦率仍有1.59。（圖／取自韓華鷹官方）

效力韓職韓華鷹的台將王彥程，昨（16）日挑戰「投1休4」在主場迎戰龍頭三星獅，無奈隊友守備在關鍵時刻集體「斷線」，二游失誤連發。最終王彥程主投5局無自責分卻硬生生吞下敗投，先發防禦率從0.24降至1.59，儼然成全聯盟最悲情的先發投手。不只一家韓媒幫忙「叫屈」，韓國體育記者也對韓華能夠以10萬美元年薪簽下王彥程這位強投，卻無法收下隊伍勝利感到遺憾。韓華鷹昨天於大田韓華生命鷹之公園舉行的比賽中，最終以1：6敗給三星獅。作為先發投手的王彥程吞下今年賽季首個敗投，但失分皆被紀錄為非自責分。韓媒《OSEN》在今午寫下，「比年薪高出10倍的選手還強……『台灣產王牌』防禦率 1.59，但守備太不幫忙了」新聞，並分析王彥程總共四次出賽，3月29日初登板對戰培證英雄，以5又3分之1局失3分奪首勝，流下淚水；緊接著在本月4日出戰斗山，主投6又3分之1局無自責分，11日的韓華起亞之戰同樣投出6局失1分表現，防禦率來到0.24。然而，在經歷韓華三星之戰後，王彥程的防禦率降至1.59，排名仍有聯盟第4，此外三振20次排名第3，局數22又3分之2局排名第4。《OSEN》提及，在洋投歐文·懷特（Owen White）受傷缺陣、埃爾南德斯（Wilkel Hernandez）表現低迷的情況下，王實際上已是隊上王牌。該《OSEN》記者認為，韓華以10萬美元年薪挖到這塊「大寶藏」，但卻未能收下勝利，令人感到遺憾。此外，韓媒《STARNEWS》昨晚在王彥程下場後，就發新聞稱讚王彥程，以「等級就是不一樣！防禦率竟然是 1.59，王彥程只休4天仍投出5局6K無自責分表現」為題，並形容王彥程是「台灣特級」，已經履行了王牌職責。該報導稱，韓華鷹14日對戰三星時投手群崩盤，單場投出18次四壞球保送，導致投手輪值大亂。不過王彥程昨天直球最高時速達149公里，混和滑球、曲球與指叉球化解多處危機，在艱難條件下，仍穩定了投手防線。今午，《STARNEWS》繼續發佈相關新聞，標題為「『王彥程到底有什麼罪？』因失誤竟丟掉多達6分，讓人不禁嘆氣的韓華守備該怎麼辦......」內文提及，韓華守備多次在關鍵時刻發生失誤，讓王彥程吞下首敗，先發防禦率從0.24降至1.59，並寫下，「這是因為守備在每個決定性瞬間，都未能給予王彥程幫助，導致所有失分皆被記錄為非自責分。」不禁為王叫屈。