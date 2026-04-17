LINE Keep已在2024年8月結束服務，但Keep筆記仍持續提供，不過，LINE官方提醒，Keep筆記內的照片、影片與檔案並非永久保存，超過伺服器儲存期限後，資料可能無法顯示或下載，但LINE Premium付費會員的「進階備份」功能，加入Keep筆記可自動備份不過期，但也要提醒，停止付費後30天就會取消備份。
不少用戶過去習慣把照片、影片、檔案丟進LINE Keep保存，不過LINE官方在2024年8月28日結束該服務，Keep退場後，由Keep筆記則繼續提供，成為許多用戶暫時取代Keep的存放空間。Keep筆記雖然能當成個人的私人聊天室使用，但LINE支援中心明確寫出，傳送到聊天室內、包含Keep筆記中的圖片、影片與檔案，只會儲存一段時間；一旦超過期限，資料就可能無法顯示、下載、傳送或接收，且官方不提供具體保存天數。
Premium會員關鍵差異在「進階備份」
LINE Premium會員目前的一大重點功能，就是「進階備份」。根據LINE支援中心說明，進階備份可備份聊天記錄中的文字，以及媒體訊息，包含照片、影片、檔案與語音訊息；相關資料會存放在LINE提供的100GB儲存空間內。若儲存空間超過100GB，新的媒體備份會中斷，但文字訊息仍會持續備份。
替Keep筆記與聊天室資料多加一道保險
若用戶平常把重要照片、影片或檔案丟在Keep筆記、一對一聊天室或群組中，只要資料在還沒超過伺服器保存期限前，就有機會透過進階備份留存下來。對不少仰賴LINE保存生活資料或工作檔案的人來說，這也被視為LINE Premium比起以往更實用的付費理由之一。
取消會員後30天資料全刪除
LINE官方也提醒，若照片、影片、檔案或語音訊息在啟用進階備份前就已經過了伺服器保存期限，之後便無法再備份，就算加入Premium，也無法把已過期資料重新救回。此外，若取消LINE Premium會員，存放在進階備份內的資料會在有效期限結束30天後全數刪除；若在這段期間內重新加入會員，資料則可繼續使用。
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Premium會員關鍵差異在「進階備份」
LINE Premium會員目前的一大重點功能，就是「進階備份」。根據LINE支援中心說明，進階備份可備份聊天記錄中的文字，以及媒體訊息，包含照片、影片、檔案與語音訊息；相關資料會存放在LINE提供的100GB儲存空間內。若儲存空間超過100GB，新的媒體備份會中斷，但文字訊息仍會持續備份。
替Keep筆記與聊天室資料多加一道保險
若用戶平常把重要照片、影片或檔案丟在Keep筆記、一對一聊天室或群組中，只要資料在還沒超過伺服器保存期限前，就有機會透過進階備份留存下來。對不少仰賴LINE保存生活資料或工作檔案的人來說，這也被視為LINE Premium比起以往更實用的付費理由之一。
取消會員後30天資料全刪除
LINE官方也提醒，若照片、影片、檔案或語音訊息在啟用進階備份前就已經過了伺服器保存期限，之後便無法再備份，就算加入Premium，也無法把已過期資料重新救回。此外，若取消LINE Premium會員，存放在進階備份內的資料會在有效期限結束30天後全數刪除；若在這段期間內重新加入會員，資料則可繼續使用。