我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市議員第11選區初選風波持續延燒，前發言人蕭敬嚴雖在全民調中勝出，但因先前遭停權處分，引發黨內外高度爭議，連自家立委徐巧芯也重砲開轟「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」。蕭敬嚴今（17）日則突然拋出「退選」消息，徐巧芯也再度回應稱，若其誠懇地做出改變，未來仍大有可為，反之則慢走不送。在爭議持續擴大的情況下，蕭敬嚴稍早透過臉書宣布，決定退出國民黨新北市議員提名，並不再參與此次選舉。他指出，自宣布參選以來，鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至，自己昨日在受訪時就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人，能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段，現在大家也一目了然。「堅持對的信念與價值並不容易。」蕭敬嚴強調，但若會讓身邊親友受傷，那他也無法坐視不管，因此決定退出國民黨新北市議員的提名，希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。蕭敬嚴直言，不希望讓外界看家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。對此，徐巧芯回應指出，僅是停權1年而已，如果能夠重新檢視這些日子以來的言行，是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇地做出改變，不要再把自己傷害他人造成的反作用力說成「霸凌」，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。祝福他。