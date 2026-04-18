「中華民國115年全國中等學校運動會」（簡稱全中運）將於今（18）日登場，活動將進行至4月23日，地點在嘉義縣立棒球場。開幕典禮將由臺灣首位加入太陽馬戲團的舞者張逸軍擔任導演，選手之夜卡司也曝光，邀請到韓國人氣團體SUPER JUNIOR成員圭賢，將結合300架無人機演出。《NOWNEWS》整理今日開幕活動流程與亮點、直播平台，以及交通、交管等資訊一次看。

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今年全中運主軸「超越在嘉義」，嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣將延續2026台灣燈會「庄腳郎辦喜事」精神，迎接全國各地民眾到訪。賽事設21個競賽項目，有約2萬名選手與隊職員參加。開幕典禮4月18日晚間在嘉義縣立棒球場舉行。

▲「2026全中運開幕典禮」嘉義縣立棒球場場地配置圖（圖／取自翁章梁臉書）
▲「2026全中運開幕典禮」嘉義縣立棒球場場地配置圖（圖／取自翁章梁臉書）
🟡「2026全中運開幕典禮」資訊一覽：

時間：115年4月18日（六）

地點：嘉義縣立棒球場（嘉義縣太保市祥和二路東段 2 號）

官網：115年全中運超越在嘉義

門票：開幕典禮入場券已於3月25日開放索取完畢，今（18）日當日也將開放少量候補名額供無票民眾排隊入場。

開幕亮點：
開幕典禮將由臺灣首位加入太陽馬戲團的舞者張逸軍擔任導演，攜手視覺藝術家徐逸君及三金音樂製作人呂聖斐等專業團隊，打造結合藝術與科技的高規格視覺饗宴。演出內容邀集嘉義縣街舞培訓代表隊、愛+1擊樂團及鄒族pasunaeno合唱團，以多元形式展現地方文化底蘊與青春活力，並融入在地文化景觀。

選手之夜則邀請婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯、梁文音、TPE48，以及韓國人氣團體SUPER JUNIOR成員圭賢等國內外知名藝人輪番登台，圭賢將結合300架無人機演出，以音樂融合科技打造震撼夜空的視覺盛宴。

🟡「2026全中運開幕典禮」時間流程：

17:30－18:30 序幕表演

18:30－19:40 開幕典禮

19:40－21:00 選手之夜（婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯、梁文音、TPE48，以及韓國人氣團體SUPER JUNIOR成員圭賢

▲「2026全中運開幕典禮」選手之夜卡司（圖／取自翁章梁臉書）
▲「2026全中運開幕典禮」選手之夜卡司（圖／取自翁章梁臉書）
🟡「2026全中運開幕典禮」直播平台：

Q嘉義YouTube

翁章梁YouTube

🟡「2026全中運開幕典禮」交通接駁與交通管制：

📍接駁車：
▪️高鐵嘉義站往縣政府：14:30-17:30
▪️縣政府往高鐵嘉義站：20:30-22:30

📍4/18車輛管制：
共有兩路段將有管制：
▪️08:00-22:00：嘉義縣立棒球場前與後方之祥和二路路段、祥和三路

▪️14:00-22:00：祥和二路、太保一路、朴子一路、朴子二路

▲「2026全中運開幕典禮」交通接駁與交通管制（圖／取自翁章梁臉書）
▲「2026全中運開幕典禮」交通接駁與交通管制（圖／取自翁章梁臉書）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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