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民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍、喪失不分區立委資格，隨即化身爆破士開轟民眾黨高層，痛斥黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員參選人許甫夫婦是蛀蟲，坐領高薪卻鬥黨工，「當奴才要盡責一點」。陳智菡今（17）日淚灑政論節目現場，表示對不起丈夫許甫，更一度喊要「休息一下」，直言李貞秀人身攻擊已經低俗到沒有辦法忍受，做政治工作也很在乎自己的聲譽。李貞秀日前痛斥陳智菡夫妻是「民眾黨蛀蟲」，拿了民眾黨最多的薪水，對民眾黨付出的前輩，一個一個打壓、一貫醜陋，就是先抹黑再用側翼網軍，逼人家，發動小草攻擊黨內的人，「我覺得他們兩夫妻就是，當奴才要盡責一點」。陳智菡今在TVBS《政治一點明》節目中淚灑現場，稱李貞秀說她薪水很高，跟丈夫許甫好像吸黨內資源，其實她也對許甫很抱歉，此時陳智菡語帶哽咽，說「許甫其實沒有想要做這樣的工作，可是…」話還沒說出來，就情緒湧上噴淚，當場喊「我可以稍微休息一下嗎？」陳智菡說，她對許甫很抱歉，「可是他（許甫）都不在意，他比我還堅強，他還跟我說『你幹嘛理這些』」但她更難過是對她爸媽，新聞洗成這樣「因為我覺得那個人身攻擊的部分，是已經低俗到我們有點沒辦法忍受」，做政治工作也會在乎自己的聲譽，但她很常遭遇的攻擊很難澄清，因為不想連累長官，但又要怎麼幫自己講話，個人薪水都是隱私。