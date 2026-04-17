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2026戒菸大賽是真的！李㼈「戒菸成功當志工」帶女兒成代言人

▲衛生福利部國民健康署聯合董氏基金會等民間團體，共同舉辦「2026戒菸就贏比賽」，特別邀請知名資深演員李㼈與女兒李紫嫣擔任代言人。（圖/董氏基金會提供）

戒菸比賽獎金8萬爆紅！「兩人一組」陪同戒菸的也有錢拿

而該活動採取兩人一組方式，由吸菸者擔任參賽者，並邀請一位不吸菸的親友擔任見證人

只要連續四週完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。

如果成功戒菸並且抽到獎，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元）

▲2026戒菸大賽將由兩人組成一隊，分別是戒菸者以及見證人，必須要在5月整個月份都不抽菸，如果幸運被抽中且複查過關，每組可以得8萬元獎金。（示意圖／Pixabay）

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見證人必須年滿7歲，且未曾吸菸或已經戒菸一年以上。

五月底至六月初，被抽中成功戒菸得獎候選組合

兩次檢驗都通過者，由主辦單位宣布得獎。

▲報名2026戒菸比賽會在五月底抽出幸運組別，經過兩次複查都過關的話，就能拿到8萬元獎金，鼓勵全民一起來戒菸。（圖／美聯社／達志影像）

2026戒菸大賽常見問答

Q：活動期間可以抽電子煙、加熱菸嗎？

Q：要一年以上菸齡者才能報名嗎？

Q：未滿20歲可以參加嗎？

Q：我已經戒菸了還能報名嗎？

Q：不吸菸見證人要幹嘛？

Q：成功戒菸就一定有獎金？

Q：2026戒菸大賽獎金有哪些？

Q：何時抽獎？如何知道自己被抽中?