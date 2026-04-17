癮君子注意了！近日在社群爆紅瘋傳「2026戒菸大賽」，如果成功戒菸者就有機會可以獲得獎金8萬元，而這不是網友自己發起的，而是衛生福利部國民健康署聯合董氏基金會一起舉辦的活動，不僅戒菸者可以領錢，陪同戒菸的人同樣有錢可以領，不少人躍躍欲試！《NOWNEWS》本文也整理2026戒菸大賽背景、參賽資格、報名資訊、獎金以及常見問答，讓民眾一文看懂，一起擺脫菸癮賺取獎金吧！
2026戒菸大賽是真的！李㼈「戒菸成功當志工」帶女兒成代言人
衛生福利部國民健康署聯合董氏基金會等民間團體，共同舉辦「2026戒菸就贏比賽」，以「為愛行動！戒菸就贏」為主題，特別邀請知名資深演員李㼈與女兒李紫嫣擔任代言人，民眾只要成功完成戒菸挑戰，就有機會抽中「成功戒菸獎」，每組獎金高達8萬元！
李㼈也以成功戒菸的義工身分鼓勵大家戒菸，呼籲吸菸者透過門診尋求專業協助，並且提供4招對抗菸癮，像是「深呼吸15次」、「喝一杯冷水」、「用力伸展身體」、「刷牙或洗臉」，共同來擊退菸魔。
戒菸比賽獎金8萬爆紅！「兩人一組」陪同戒菸的也有錢拿
而該活動採取兩人一組方式，由吸菸者擔任參賽者，並邀請一位不吸菸的親友擔任見證人，於4月底前完成報名，比賽期間為2026年5月2日至5月29日，只要連續四週完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。
如果成功戒菸並且抽到獎，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元），今年活動也加碼，如果中獎參賽者在戒菸期間至全國戒菸服務合約醫事機構（包含醫院、診所、藥局及衛生所）接受戒菸服務，並由醫事人員擔任「戒菸關懷人」，那戒菸關懷人也可以得到1萬元獎金！
戒菸比賽怎麼報名、需要報名費嗎？怎麼判斷戒菸成功一次看
看到這裡是不是讓你感到非常心動呢？如果想要報名參加戒菸比賽的民眾，必須在4月底上「董氏基金會-華文戒菸網」免費報名，但記得報名資格需要年滿20歲，而且具有中華民國國籍或在國內連續居住一年以上，報名前吸菸至少一年、且有意嘗試戒菸者；見證人必須年滿7歲，且未曾吸菸或已經戒菸一年以上。
許多人也好奇如何判斷戒菸成功？董氏基金會也表示，五月底至六月初，被抽中成功戒菸得獎候選組合，將至少接受兩次檢測，一次是各地衛生局/所人員會主動聯繫、訪視以及初步檢測，第二次則是依主辦單位時間及規定，在律師及醫師的見證下，公開進行相關必要之檢測，作為複核，確認其符合成功戒菸的得獎資格，兩次檢驗都通過者，由主辦單位宣布得獎。
2026戒菸大賽常見問答
Q：活動期間可以抽電子煙、加熱菸嗎？
A：不可以，參賽期間不得使用任何形式的菸品
Q：要一年以上菸齡者才能報名嗎？
A：沒錯，參賽前持續一年以上每日吸菸者才可報名
Q：未滿20歲可以參加嗎？
A：不可以
Q：我已經戒菸了還能報名嗎？
A：戒菸滿一年以上者，請以不吸菸見證人參賽
Q：不吸菸見證人要幹嘛？
A：鼓勵戒菸的參賽者給予他最大支持，幫助他完全戒除菸品
Q：成功戒菸就一定有獎金？
A：沒有，成功戒菸還必須要抽獎抽到並且進行二次複查過關才有獎金
Q：2026戒菸大賽獎金有哪些？
A：一般民眾組8組（戒菸者、見證人合得8萬）、警務人員組2組（戒菸者、見證人合得8萬）、戒菸關懷人10組（每組1萬）
Q：何時抽獎？如何知道自己被抽中?
A：主辦單位會在5月底在律師見證下進行電腦隨機抽出，如果抽到你，地方衛生局/所會主動跟您聯繫。
資料來源：衛生福利部國民健康署官網、董氏基金會華文戒菸網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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衛生福利部國民健康署聯合董氏基金會等民間團體，共同舉辦「2026戒菸就贏比賽」，以「為愛行動！戒菸就贏」為主題，特別邀請知名資深演員李㼈與女兒李紫嫣擔任代言人，民眾只要成功完成戒菸挑戰，就有機會抽中「成功戒菸獎」，每組獎金高達8萬元！
李㼈也以成功戒菸的義工身分鼓勵大家戒菸，呼籲吸菸者透過門診尋求專業協助，並且提供4招對抗菸癮，像是「深呼吸15次」、「喝一杯冷水」、「用力伸展身體」、「刷牙或洗臉」，共同來擊退菸魔。
而該活動採取兩人一組方式，由吸菸者擔任參賽者，並邀請一位不吸菸的親友擔任見證人，於4月底前完成報名，比賽期間為2026年5月2日至5月29日，只要連續四週完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。
如果成功戒菸並且抽到獎，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元），今年活動也加碼，如果中獎參賽者在戒菸期間至全國戒菸服務合約醫事機構（包含醫院、診所、藥局及衛生所）接受戒菸服務，並由醫事人員擔任「戒菸關懷人」，那戒菸關懷人也可以得到1萬元獎金！
看到這裡是不是讓你感到非常心動呢？如果想要報名參加戒菸比賽的民眾，必須在4月底上「董氏基金會-華文戒菸網」免費報名，但記得報名資格需要年滿20歲，而且具有中華民國國籍或在國內連續居住一年以上，報名前吸菸至少一年、且有意嘗試戒菸者；見證人必須年滿7歲，且未曾吸菸或已經戒菸一年以上。
許多人也好奇如何判斷戒菸成功？董氏基金會也表示，五月底至六月初，被抽中成功戒菸得獎候選組合，將至少接受兩次檢測，一次是各地衛生局/所人員會主動聯繫、訪視以及初步檢測，第二次則是依主辦單位時間及規定，在律師及醫師的見證下，公開進行相關必要之檢測，作為複核，確認其符合成功戒菸的得獎資格，兩次檢驗都通過者，由主辦單位宣布得獎。
Q：活動期間可以抽電子煙、加熱菸嗎？
A：不可以，參賽期間不得使用任何形式的菸品
Q：要一年以上菸齡者才能報名嗎？
A：沒錯，參賽前持續一年以上每日吸菸者才可報名
Q：未滿20歲可以參加嗎？
A：不可以
Q：我已經戒菸了還能報名嗎？
A：戒菸滿一年以上者，請以不吸菸見證人參賽
Q：不吸菸見證人要幹嘛？
A：鼓勵戒菸的參賽者給予他最大支持，幫助他完全戒除菸品
Q：成功戒菸就一定有獎金？
A：沒有，成功戒菸還必須要抽獎抽到並且進行二次複查過關才有獎金
Q：2026戒菸大賽獎金有哪些？
A：一般民眾組8組（戒菸者、見證人合得8萬）、警務人員組2組（戒菸者、見證人合得8萬）、戒菸關懷人10組（每組1萬）
Q：何時抽獎？如何知道自己被抽中?
A：主辦單位會在5月底在律師見證下進行電腦隨機抽出，如果抽到你，地方衛生局/所會主動跟您聯繫。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！