白沙屯媽祖進香正在回鑾途中，今（17）日粉紅超跑自彰化竹塘起駕後一路北返，下午16時許還在關鍵路口突然轉向，進入埤頭合興宮駐駕，這也是白沙屯媽祖睽違7年與「炸彈媽」相會，創造「4媽會」盛況，現場信眾湧入，氣氛熱烈。
白沙屯媽祖睽違7年駐駕合興宮！與「炸彈媽」創造4媽會
白沙屯媽祖今日下午15點自竹塘鄉幸竹宮起駕，沿台19線北上，就在鑾轎抵達150縣道斗苑路口時，埤頭合興宮「炸彈媽」主委當場跪地迎駕，誠心請求媽祖入廟，最終成功迎來粉紅超跑轉進宮內駐駕休息，現場氣氛瞬間沸騰。
這次相會也是自2019年後，白沙屯媽祖再度與合興宮炸彈媽重逢，吸引大批信眾湧入見證。回顧當年，白沙屯媽祖與大甲媽祖曾在同一天先後駐駕合興宮，白沙屯媽祖更停留長達12小時，被譽為經典「雙媽會」，成為地方重要紀錄。
值得一提的是，去年進香行程中，白沙屯媽祖行經北斗時，合興宮原已準備迎駕，但神轎在距離約200公尺處突然轉向，最終未入廟，讓不少信眾留下遺憾。今年媽祖終於轉進合興宮，包含白沙屯媽祖、山邊媽祖、爐主媽祖與合興宮炸彈媽齊聚賜福，「4媽會」場面難得一見。
炸彈媽祖是誰？「徒手接砲彈」背後故事超感動
埤頭合興宮「炸彈媽」的由來，可追溯至日治時期的戰爭年代。當時台灣遭遇空襲，民眾長期處於躲避轟炸的恐懼中，許多人向媽祖祈求庇佑，也流傳出各地媽祖顯靈擋下炸彈的故事，形成重要的民間信仰記憶。
其中，彰化埤頭合興宮供奉的媽祖便因一段傳說而得名。相傳當年有一枚重達500磅的炸彈從空中墜落，突然出現一名身穿紅衣的女子徒手接住炸彈，成功化解危機。但儘管炸彈未引爆，仍造成現場鐵路彎曲、地面出現巨大凹坑。
事後村民發現，合興宮媽祖金身右手食指斷裂、左腳鞋子脫落，被視為是阻止炸彈爆炸的神蹟。後來該枚未爆彈也被挖出，經確認無危險後安置於廟內，成為鎮廟之寶與歷史見證，「炸彈媽」的名號也因此流傳至今，成為地方重要的信仰象徵。
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白沙屯媽祖今日下午15點自竹塘鄉幸竹宮起駕，沿台19線北上，就在鑾轎抵達150縣道斗苑路口時，埤頭合興宮「炸彈媽」主委當場跪地迎駕，誠心請求媽祖入廟，最終成功迎來粉紅超跑轉進宮內駐駕休息，現場氣氛瞬間沸騰。
這次相會也是自2019年後，白沙屯媽祖再度與合興宮炸彈媽重逢，吸引大批信眾湧入見證。回顧當年，白沙屯媽祖與大甲媽祖曾在同一天先後駐駕合興宮，白沙屯媽祖更停留長達12小時，被譽為經典「雙媽會」，成為地方重要紀錄。
炸彈媽祖是誰？「徒手接砲彈」背後故事超感動
埤頭合興宮「炸彈媽」的由來，可追溯至日治時期的戰爭年代。當時台灣遭遇空襲，民眾長期處於躲避轟炸的恐懼中，許多人向媽祖祈求庇佑，也流傳出各地媽祖顯靈擋下炸彈的故事，形成重要的民間信仰記憶。
其中，彰化埤頭合興宮供奉的媽祖便因一段傳說而得名。相傳當年有一枚重達500磅的炸彈從空中墜落，突然出現一名身穿紅衣的女子徒手接住炸彈，成功化解危機。但儘管炸彈未引爆，仍造成現場鐵路彎曲、地面出現巨大凹坑。
事後村民發現，合興宮媽祖金身右手食指斷裂、左腳鞋子脫落，被視為是阻止炸彈爆炸的神蹟。後來該枚未爆彈也被挖出，經確認無危險後安置於廟內，成為鎮廟之寶與歷史見證，「炸彈媽」的名號也因此流傳至今，成為地方重要的信仰象徵。
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