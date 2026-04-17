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▲周六鋒面通過台灣，加上東北季風增強影響，降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一至下周三回暖，各地高溫上看30度左右，低溫在21度至23度。（圖／中央氣象署提供）

週末出門記得攜帶雨具！氣象署提醒，明（18）日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，不過入夜雨勢就會趨緩，下一波明顯天氣變化在下周四、下周五，屆時降雨區域會比這波更廣、雨下更大，全台都有降雨機會。中央氣象署預報員黃恩鴻，明（18）日鋒面通過台灣，加上東北季風增強影響，降雨機率高，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，入夜後降雨趨緩。周日水氣減少，不過花東、中南部山區仍要留意局部短暫陣雨，東北部地區及大臺北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下周一東北季風減弱，天氣回暖，一路到下周三都是類似的天氣型態，僅迎風面花東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。明顯得天氣變化在下周四、下周五，新一波鋒面以及東北季風增強，降雨範圍會更廣、雨勢更明顯，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨，雖降雨時間短暫，但全台都有降雨機會。未來溫度趨勢，周六、周日受到鋒面以及東北季風影響，北部、宜花地區高溫降至24至26度，中南部、台東約28度至31度，地溫在21度至23度。下周一至下周三回暖，各地高溫上看30度左右，低溫在21度至23度，下周四、下周五受到鋒面以及東北季風影響，北東地區濕涼，高溫約攝氏24度至26度。