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台灣男子又在日本當詐騙車手！日本高知警方宣布破獲一起詐騙案件，台灣籍29歲男子李雲衡與中國籍25歲男子孫宇，兩人涉嫌假冒警察，以「需要檢查鈔票」為由，騙取一名70多歲老婦1300萬日圓（約新台幣258萬元）。警方研判兩人背後可能存在更龐大詐騙團伙，正持續追查中。根據《高知電視台》報導，無固定住址的台男李雲翰，與居住在東京自稱研究生的中國籍男子孫宇，兩人於今年3月至4月期間，涉嫌與其他人共謀，假冒警察身份，向高知市一名70多歲老婦人謊稱「需要檢查紙幣」，騙取老婦寄送現金，涉案金額達1300萬日圓。受害婦人將現金寄出後，由孫男在東京板橋區的公寓收取，之後再轉送至台東區的一間飯店，由李男前去取款。事前已接獲報案的警方展開調查後，於台東區飯店順利逮捕前來領取現金的李男，並成功回收贓款。調查過程中，李男否認犯案，供稱自己「只是受人委託代收包裹」；孫男則部分承認案情，承認「確實有收取裝有現金的包裹」，但聲稱對其他細節一無所知。警方目前研判背後恐有其他主使，正持續追查中。