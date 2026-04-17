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光通訊廠前鼎今（17）日股價漲停，收在170.5元，公司舉辦法說會，釋出令市場振奮的營運展望。經營團隊指出，目前庫存去化調整已接近尾聲，市場需求出現顯著回溫。在CPO布局上，前鼎開發的外部雷射光源（ELS）預計於明年逐步放量，成為驅動未來營運的核心引擎。前鼎坦言，2025年受制於客戶端庫存水位偏高，導致全年營收與獲利較2024年呈現微幅衰退。不過，去年全年毛利率維持在平均水位47%，淨利率受第二季提列部分匯兌損失干擾，每股稅後純益（EPS）1.98元。前鼎2026年受惠市場與客戶需求雙雙回歸正軌，第一季營收2.65億元，季增45%，年增25%，成長力道強勁。市場高度關注前鼎在先進光通訊技術的發展進度，前鼎透露，公司目前正持續積極開發外部雷射光源（ELS）技術，今年的主要進度將以客戶送樣及初期導入的小量生產，並配合客戶需求預先準備產能。隨著AI算力需求推升矽光子技術演進，預期ELS產品將在明年逐步放量。