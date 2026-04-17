我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經濟部產業園區管理局高屏分局舉辦模範勞工表揚大會。(圖／記者黃守作攝)

▲經濟部產業園區管理局高屏分局舉辦模範勞工表揚大會，由高屏分局分局長游淑惠(站立者)主持。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

經濟部產業園區管理局高屏分局於今(17)日，在高雄市鹽埕區城市商旅星光宴會廳舉辦模範勞工表揚大會，向長年深耕產業堅實基礎、默默付出的勞工朋友致上最高敬意，這不僅獲得企業肯定，也為整體產業樹立優良典範。產業園區管理局高屏分局模範勞工表揚大會，是由高屏分局分局長游淑惠主持，有來自前鎮、臨廣及屏東科技產業園區的45位傑出勞工，包含35位我國籍勞工及10位優秀國際移工，以及眷屬與會。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，此次獲選的模範勞工橫跨多元職務，包括作業員、助理、領班、班長及工程師等不同角色，充分展現產業運作的多層面樣貌，無論身處何種崗位，這些勞工均以敬業精神與高度責任感投入工作，不僅維繫企業穩定運作，更成為推動園區發展的重要支柱。游淑惠說，獲獎的模範勞工，從超過2萬名勞工中脫穎而出，象徵園區勞動力的堅實基礎與持續成長的動能，而在眾多得獎者中，服務台灣博士公司長達20年的趙添福，其職涯歷程尤為亮眼，他自產線機台技術員起步，持續精進設備維修能力，逐步承接廠務維護重任，並勇於跨足新領域，最終晉升為高級工程師，展現出持續學習與自我突破的典範精神。另一位任職星博公司逾22年的曾意琴，則以卓越的管理能力著稱，不僅成功帶領團隊達成生產目標，更積極推動創新與改善措施，對企業營運績效貢獻顯著，成為管理幹部中的佼佼者。至於國際移工的表現同樣受到高度肯定，來自越南的玉瓊(HA NGOC QUYNH)，自108年進入世華金屬公司以來，在不鏽鋼管機台操作與調整方面展現專業實力，產品良率長期維持全公司前三名，她不僅技術純熟，亦樂於分享經驗、指導新進人員，協助企業培養更多優秀人才，她更持續精進專業能力，於110年取得固式起重機證照，並在112年晉升為組長，取得中階移工資格，成為企業不可或缺的重要戰力，也象徵國際人才在臺灣產業鏈中的關鍵角色。游淑惠指出，產業園區的穩定發展，均仰賴每一位勞工長期堅守崗位與持續精進，產業園區管理局高屏分局未來將持續優化園區軟硬體設施，對接國際勞動規範，打造更安全、友善的工作環境，進一步提升勞動條件與產業競爭力。