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▲曾頌恩開季一軍出賽12場，打擊率、長打火力都沒有太多回升，今遭到下放二軍。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（17）日做出陣容異動，當家主砲許基宏確定回歸一軍，曾頌恩則下放二軍，談到曾頌恩本季至今表現，總教練平野惠一說重話，希望他能正視自己對棒球的態度，「成績結果固然很重要，更重要的是他對棒球的態度，以及他對球隊的影響力。在這些整體的考量之下，我覺得他目前在這些面向都還有所不足，所以最後決定讓他下去。」平野惠一透露，與許基宏談過後，球員確認可以準備好，因而要把一軍球員下放二軍，在考慮時其實糾結許久，最終選擇將曾頌恩下放。曾頌恩2024年單季出賽112場，打出10轟、52分打點成績單，還入選國際賽，但去年遭遇低潮，整季長打火力幾乎消失，216打數僅出現1轟，打擊率下降至2成25。本季曾頌恩出賽12場、獲得41個打席打擊率僅2成22、0轟與2分打點，表現沒有太多反彈，談到他本季表現，平野惠一認為他在各方面都還需要成長，「我覺得是全部，不只是心態，技術等各方面都是。」平野惠一感嘆地說，本來許基宏不在的時候，對曾頌恩來說是一個大好機會，但他並沒有把握住，「雖然沒辦法馬上變成超級巨星，但我最期待的是，如果他打不好，至少表現出來對棒球的熱情與努力。」平野惠一補充道，「要讓大家覺得『因為他已經這麼努力了，打不好也沒辦法』，要成為這樣的存在才行。但目前為止，我覺得這部分還不夠。」