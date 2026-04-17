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立法院15日針對軍購案版本達成名稱共識，預計下週再召開黨團協商，總統賴清德再呼籲儘速通過不打折的軍購條例，值得注意的是，美國聯邦參議院外交委員會今也公布4名議員聯名致函我立法院長韓國瑜和朝野立委，希望立院通過軍購特別條例內容。針對對美軍購條例在立法院卡關已達200多天，美國數一數二專門研究台灣選舉的學者祁凱立（Kharis Templeman）今（17）日在《NOWNEWS今日新聞》舉辦的「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇會後接受專訪，他除強調通過台灣對美軍購案的急迫性，還特別提到過去美國對台軍售不易，但現今美國政府是20多年來最友台的一個，台灣對美軍購案卻仍卡關立法院，美國恐怕已經沒剩多少耐心。祁凱立從一個美國學者角度看台灣軍購案卡關認為，該軍購條例在台美關係中有更重要的代表性意義，顯示台灣有無決心自保，他很失望看到軍購案被拿來政治操作，直到現在仍卡關。軍購案應儘快通過，這不僅是為美國利益，也是為台灣利益，美國政府現在恐怕已「沒剩多少耐心」。祁凱立表示，其實美國更多的是「不理解（incomprehension）」為什麼台灣對美軍購案會如此難以通過？在過去美對台軍售史中，向來都是美國的行政和立法難達成共識。但這次台灣的軍購案購獲得美國政府前所未有的支持，對台灣來說是個big win，卡關這麼久對美國來說實在難以理解。台灣對美軍購條例從一開始不被列入議程，到國民黨內部由立委徐巧芯提出的8000億版本，黨中央另提出3800億+N版本，不只進程緩慢，這期間除有多位美國參議員訪台，並呼籲儘速通過外，近期也開始有多位藍營首長發聲挺軍購。對此，祁凱立點出關鍵問題表示：「國民黨現在有華盛頓難題（a Washington problem）」。如同台中市長盧秀燕訪美一趟回來後，立場轉為發聲支持軍購，這顯示國民黨內部並非只有一種聲音，有一派充分理解對美軍購的重要性，也有一派人士持續找藉口「監督」、「對立」執政黨，因此軍購案在另一個角度來說，也凸顯國民黨內部的矛盾。祁凱立不諱言地說，現在不論是在美國的共和黨、民主黨的心中，國民黨的形象已經不是很好，若再阻擋軍購，未來只會越來越差，美國也可能加重施壓。尤其美國總統川普近期可能再訪問中國，舉行川習會，若習近平要求美國在台灣議題上讓步，「川普很有可能因此讓步」。