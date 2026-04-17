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《美麗島電子報》近日公布最新民調，國民黨新北市長參選人李四川支持度35.5%，僅微幅領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧34.5%；而適任度方面，蘇巧慧43.5%首度超過李四川的41.5%。對此，蘇巧慧今（17）日表示，確實非常感謝市民朋友，大家在認識他之後，願意肯定他、給他支持，看得出來他們民調一直往上，這一點他非常感謝，也證明他現在的方向，符合大家的期待；至於藍白合可能4月底會完成，蘇則說，一直以來，他就是都抱持著一對一的心情。蘇巧慧今出席「淡水八里．橋見未來」參訪活動時表示，淡江大橋是當時議員鄭宇恩、前委員呂孫綾前還有他，一起爭取預算，然後歷任的行政院長，從賴清德、蘇貞昌、陳建仁到現在卓榮泰，以及市長侯友宜和新北市府團隊，大家全力協助，「這座橋在中央地方一起努力之後，成為台灣的新地標」。對於民調與李四川拉近，蘇巧慧說，民調都是參考，但在宣布參選600 多天以來，他確實非常感謝市民朋友，大家在認識他之後，願意肯定他、給他支持，看得出來他們民調一直往上，這一點他非常感謝，也證明他現在的方向，應該符合大家的期待，就是溫暖、創新、會做事，在新的時代，用新的觀念來扛起責任，他會繼續努力。媒體詢問，藍白合可能4月底就會完成？蘇巧慧說，一直以來，他就是都抱持著一對一的心情，在準備選戰，也用這樣的心情、態度，爭取一個服務新北市400萬人的機會，「對手們的初選，我們不多評論，不過不管結果如何，我們都給予祝福」。