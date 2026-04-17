我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（17）日先發交手歐力士猛牛隊，此役徐若熙狀況不佳，開局就被宗佑磨敲首局首打席全壘打，首局就失掉2分，第2局又遭到歐力士隊打線一輪猛攻，被太田椋敲出此役第2轟，總計徐若熙此役僅投1.2局就狂失7分，防禦率飆升至4.91。此役可說是徐若熙生涯最慘一役，過去在中職賽場，徐若熙最差的成績是2021對統一獅先發1.2局失6分。徐若熙此役狀況不盡理想，開局就被歐力士隊開路先鋒宗佑磨敲出「首局、首打席、首球」全壘打，隨後保送渡部遼人，雖然讓西川龍馬敲出飛球出局，但又對中川圭太投出保送，面對得點圈危機，徐若熙未能解決太田椋，被敲出安打失掉第2分，徐若熙後續回穩，解決掉森友哉，再三振洋砲西摩（Bob Seymour），度過漫長的首局。2局上徐若熙又出現亂流，先被若月健矢敲出二壘安打，接著對紅林弘太郎投出保送，好不容易解決宗佑磨，隨後又對渡部遼人投出觸身球，面對滿壘危機，徐若熙讓西川龍馬敲出游擊滾地球，但無法抓到雙殺，失掉此役第3分，隨後被中川圭太敲出帶有1分打點的安打，趁著徐若熙還沒回神，太田椋直接敲出發3分砲，後續徐若熙又被森友哉敲二壘安打，軟銀隊決定換投。總計徐若熙此役僅投1.2局失7分，共用60球，被敲出6安含2轟，送出1次三振、4次四壞球保送、1次觸身球保送，防禦率暴漲至4.91。徐若熙過去在中職只有2次單場失6分的比賽，2021年對統一獅先發1.2局失掉6分，2024年對樂天桃猿先發投2局失6分，此役徐若熙1.2局失7分，可說是生涯最差的一場比賽，退場時軟銀隊以1：7落後，徐若熙是敗投候選人。