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中信兄弟開季前12場苦吞10敗，排名獨居墊底，總教練平野惠一賽前談到球隊開季狀況，坦言其實早有預料，隨後更透露，近年球隊保持贏球、養成並進的策略，本來就是一件很困難的事情，「但希望球員別擔心，只要抱持著持續變強的心態繼續努力就好了。」味全龍總教練葉君璋賽前談到對手中信兄弟開季低潮時，表示不意外、很正常的現象，因為每支球隊不可能永遠處在高檔，平野惠一聽聞後只表示，「如果要談現況，大概要花2、3個小時才講得完，我們下次再找時間專訪。」平野惠一隨後坦言，在執教第一年拿冠軍、以及拿完冠軍之後，其實心裡一直都有預想到，未來可能會發生現在這樣的狀況。「因為要在養成球員的同時，持續保持贏球，本來就是一件非常困難的事情。」等同呼應葉君璋賽前所分享。「所以這2年，我一直在針對可能發生的狀況去做對策。」平野惠一表示，「不過球員們也不需要擔心太多，只希望他們一心想著『我要變得更強、明年要變得更好』，就抱持這樣的心態去努力就可以了。」