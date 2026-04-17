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凱基金控將於今（2026）年6月12日召開股東會，並在今（17）日公告股東會紀念品，延續居家用品風格，今年要送給股東「彩繪花鳥筷（6雙）組」，最後買進日為4月9日。若是零股股東則需要親自出席股東會或以電子方式行使表決權，才能領取紀念品。目前擁有75.3萬股東的凱基金，股東會紀念品一向兼具實用與精緻性，並偏向居家用品，尤其2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」掀起轟動，股民大排長龍等著領紀念品。接下來2023年送「超真空不銹鋼晶鑽杯」，2024年則送防水「野餐墊」，去年則是送出「電子胡椒研磨器」。今年凱基金股東會紀念品今日也公告了，今年要送給股東「彩繪花鳥筷（6雙）組」，似乎可以跟2022年送出的「花鳥彩繪故宮碗」湊成一套。由於凱基金將於6月12日召開股東會，因此最後買進日已過在4月9日，若持股未滿1000股的零股股東，除了股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取外，將不予發放紀念品。在股利部分，同樣也令股東期待，凱基金總經理楊文鈞日前在法說會上透露，今年股利將朝向兩大方向，將以100%現金股利向董事會提建議，現金股利將不低於去年總股利的0.95元，實際發放金額還是要需待凱基金董事會通過後才會公布。